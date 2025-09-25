486先生捐款花蓮唯一認證 總統推薦值得相信

知名電商「486先生」陳延昶響應總統賴清德號召捐款制衛福部成立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名電商「486先生」陳延昶今（25）響應總統賴清德號召，非但決定捐款幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，還指名唯一認證衛福部成立「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。

486先生在網路發文指出，自己最在意的是捐出去的善款是否能真正落實在救助災民，對花蓮縣政府的善款運用效率存疑的他，今天得知衛福部成立「0932花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，立刻表示自己會捐款，因為相信絕對會專款專用。

衛福部成立「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」後，總統賴清德與副總統蕭美琴也捐出一個月薪資號召，因此486先生也決定捐款。

486先生強調：「批評花蓮縣政府，不代表不顧災民。真正需要幫助的人，我不會缺席。」他也希望大家一同伸出援手，但「不要捐給花蓮縣政府」，要捐給「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」才能幫助到災民，「我也響應賴總統蕭副總統，捐一個月薪資幫助災民。」

衛福部成立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。（翻攝自臉書）

