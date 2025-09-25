Super Junior「綜藝恩師」命危 關鍵一週遺言已備好

Super Junior的綜藝恩師病危，讓成員非常擔心。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕76歲韓國「諧星教父」全裕成（音譯）曾參加過多檔經典綜藝節目，Super Junior成員利特、希澈、神童都經過他的栽培順利走上綜藝之路。今（25）傳出全裕成命危消息，本週是關鍵期，根據韓媒報導他已將遺言交代給女兒，令人不勝唏噓。

全裕成目前人在醫院，韓媒指出是肺部氣胸問題，雖然早在6、7月已經開過刀，不過仍有呼吸困難狀況，二度入院。韓國「電視諧星協會」表示全裕成受新冠肺炎後遺症影響，原本相當有元氣的他今年健康狀況急速惡化，反覆進出醫院，多次歷經生死關頭。

請繼續往下閱讀...

韓國諧星教父金裕成。（翻攝自X）

全裕成1969年進入韓國電視產業，特色為「以言語代替肢體搞笑」，也是他讓「喜劇演員」在韓國成為家喻戶曉的名詞。全裕成極盛期再199年以《搞笑演唱會》開啟韓國喜劇新時代。去年全裕成登上YouTube節目《老頑童》時就已經露出病態，當時他表示，自己患有急性肺炎、心律不整及新冠肺炎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法