《木曜4》解散一年！製作班底打造話題新作「沒人做過的挑戰」

〔記者傅茗渝／台北報導〕麥卡貝網路電視攜手公視自營影音平台《公視＋》打造的《走唱計劃白皮書：夢想起飛》，繼挑戰街頭演出後，再度突破框架，把舞台搬上行駛中的JR九州豪華觀光列車「ふたつ星4047」，完成全球首場列車 LIVE SESSION。

《走唱計劃白皮書：夢想起飛》唱進JR九州「ふたつ星4047」豪華觀光列車。（麥卡貝網路電視 x《公視+》提供）

限定組合「方向音痴」由台灣創作新人Yabe與日本Plusonica人氣成員碧海AOI搭檔，在列車行進間合唱原創曲〈碧海〉。隨著車窗景色快速掠過，碧海AOI一度情緒潰堤，回想整段旅程忍不住淚流滿面，直說「那一刻所有畫面都閃回到眼前」。

（左）台灣Yabe x日本碧海AOI組成方向音痴 唱進行駛中的列車。（麥卡貝網路電視 x《公視+》提供）

演出過程如同「移動中的直播」，既感動又充滿挑戰。碧海坦言車廂搖晃比想像中劇烈，演奏時差點失去平衡撞到麥克風，還遇上線材纏繞、掉落等突發狀況，但也因此留下難忘回憶。節目製作人、曾是《木曜4超玩》推手的阿良笑說：「就是要做沒人做過的事，這是我們的存在證明！」他回憶整個計畫從洽談、成案到拍攝過程都像不可能任務，「必須完全配合列車時刻表，幾乎沒有失誤空間，壓力與刺激感一輩子難忘。」

隨著節目邁入尾聲，碧海也透露正在創作新歌〈我愛肉〉，靈感來自拍攝期間與團隊的互動與心情：「旅途中吃胖了本來很在意，但Yabe和大家對我說『最真實的樣子最可愛』，讓我能安心大快朵頤，也希望把這份療癒傳遞出去。」

《木曜4超玩》前推手阿良（左）率團隊推出全新企劃，笑稱「就是要做沒人做過的事」。（麥卡貝網路電視 x《公視+》提供）

阿良則預告，《走唱計劃白皮書：夢想起飛》將於10／1在《公視＋》播出最後一集，「雙星列車 LIVE SESSION」特輯預計10／29上架，未來也計劃與日本索尼音樂 Plusonica 深化合作，為更多台灣年輕音樂人搭建跨國孵育與交流的平台，真正讓台日音樂人互相走進彼此市場。

