自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿翔扮神燈精靈 籃籃許願「變大」被歪樓秒崩潰

凱蒂（左起）、籃籃、楊繡惠、阿翔與黃新皓錄製《綜藝新時代》。（民視提供）凱蒂（左起）、籃籃、楊繡惠、阿翔與黃新皓錄製《綜藝新時代》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕籃籃、楊繡惠、阿翔主持民視、八大《綜藝新時代》，與來賓凱蒂、黃新皓來到嘉義最多城堡的地方-大林。節目開始，主持人華麗變身成公主與王子，在城堡中尋找屬於自己的「達琳」，卻都久尋無果，於是黃新皓靈機一動，決定請出「神燈精靈」幫忙。

神燈一搓，只見阿翔化身精靈現身，喊出：「神燈神燈亮晶晶，實現願望我最行！」並告訴大家其實大家都已經找到「達琳」了，因為大家身處的地方正是「嘉義大林」，猝不及防的諧音梗讓籃籃氣的拿起長矛對阿翔突刺，吐嘈：「這是什麼兩光精靈！」笑翻全場。

籃籃向阿翔扮的神燈精靈許願竟搞烏龍。（民視提供）籃籃向阿翔扮的神燈精靈許願竟搞烏龍。（民視提供）

精靈阿翔表示：「大家已經在大林所以他不是來幫大家找『達琳』，而是來實現願望的」話語一出馬上又燃起大家的希望，凱蒂搶先許願：「中信兄弟總冠軍！」讓同為兄弟球迷的阿翔激動附和：「一定會的！」聽到這裡，籃籃趕緊許下「樂天桃猿總冠軍」的願望，卻被精靈打槍：「冠軍只能有一個！」於是籃籃改口：「那我想要變大！」沒想到下一秒肚子真的變大，急得她喊：「不是這種大啦！」瞬間笑聲不斷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中