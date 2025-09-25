阿翔扮神燈精靈 籃籃許願「變大」被歪樓秒崩潰

凱蒂（左起）、籃籃、楊繡惠、阿翔與黃新皓錄製《綜藝新時代》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕籃籃、楊繡惠、阿翔主持民視、八大《綜藝新時代》，與來賓凱蒂、黃新皓來到嘉義最多城堡的地方-大林。節目開始，主持人華麗變身成公主與王子，在城堡中尋找屬於自己的「達琳」，卻都久尋無果，於是黃新皓靈機一動，決定請出「神燈精靈」幫忙。

神燈一搓，只見阿翔化身精靈現身，喊出：「神燈神燈亮晶晶，實現願望我最行！」並告訴大家其實大家都已經找到「達琳」了，因為大家身處的地方正是「嘉義大林」，猝不及防的諧音梗讓籃籃氣的拿起長矛對阿翔突刺，吐嘈：「這是什麼兩光精靈！」笑翻全場。

籃籃向阿翔扮的神燈精靈許願竟搞烏龍。（民視提供）

精靈阿翔表示：「大家已經在大林所以他不是來幫大家找『達琳』，而是來實現願望的」話語一出馬上又燃起大家的希望，凱蒂搶先許願：「中信兄弟總冠軍！」讓同為兄弟球迷的阿翔激動附和：「一定會的！」聽到這裡，籃籃趕緊許下「樂天桃猿總冠軍」的願望，卻被精靈打槍：「冠軍只能有一個！」於是籃籃改口：「那我想要變大！」沒想到下一秒肚子真的變大，急得她喊：「不是這種大啦！」瞬間笑聲不斷。

