自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

真相比微博壽命短？于朦朧恩師開嗆田海蓉、程青松 文章秒被刪

于朦朧恩師開嗆田海蓉、程青松。（翻攝自微博）于朦朧恩師開嗆田海蓉、程青松。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。對於死因，目前有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離。于朦朧的恩師宋祖德事後不斷在微博想替他發聲，但相關內容都遭下架，像是他昨於微博再度發文，左嗆女演員田海蓉，怒飆：「年紀不小了，做人要厚道。」右批導演程青松，質問：「你在哪裡？」如今這兩篇又莫名消失。

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）

宋祖德先是點名女演員田海蓉，酸她「聽說你在京城有些人際網，但別太囂張！水可以載舟也可以覆舟」。對於田海蓉的身分，有一說是她也在11日于朦朧聚會中，也傳出田海蓉想對于朦朧「潛規則」，導致于朦朧拒絕後，事業慘被冷凍三年。

田海蓉被宋祖德酸，「聽說你在京城有些人際網，但別太囂張」。（翻攝自微博）田海蓉被宋祖德酸，「聽說你在京城有些人際網，但別太囂張」。（翻攝自微博）

據悉田海蓉握有兩位死去丈夫的資本多達數百億，因此于朦朧過世後，她砸鉅款封鎖消息，像是花5000萬人民幣清小紅書關於于朦朧的發文，並配合近期中國社群平台加強審查，導致消息難以在中國廣泛傳播。

接著宋祖德還點名導演程青松涉入于朦朧墜樓案，要求對方提出不在場證明。他先是質疑程青松過往得獎經歷，指出「程某某搞的某帚獎，我沒有查到它在廣電局備案的資訊，也沒有查到其主管部門，這個狗屁獎合法嗎？」並酸說：「是不是阿狗阿貓都可以自說自話設一個電影獎項嘩眾取寵、忽悠大眾？」

于朦朧的恩師宋祖德昨再度發文，但似乎官方介入，目前文章已遭刪除，好在有眼明手怪網友截圖留存。（翻攝自threads）于朦朧的恩師宋祖德昨再度發文，但似乎官方介入，目前文章已遭刪除，好在有眼明手怪網友截圖留存。（翻攝自threads）

宋祖德對程青松拋出的「不在場證明」一頭霧水，忍不住酸道：「我只想問一下，那天晚上除了跟某女藝人吃飯（也不一定真的吃飯了），晚飯後到凌晨六點鐘，你在哪裡？」然而這番質問還沒激起多少漣漪，就像清風掃落葉般，被中共審查秒殺下架，留下的只有更大的疑點與更小的真相。

☆勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，自由電子報關心您。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中