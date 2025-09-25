真相比微博壽命短？于朦朧恩師開嗆田海蓉、程青松 文章秒被刪

于朦朧恩師開嗆田海蓉、程青松。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。對於死因，目前有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離。于朦朧的恩師宋祖德事後不斷在微博想替他發聲，但相關內容都遭下架，像是他昨於微博再度發文，左嗆女演員田海蓉，怒飆：「年紀不小了，做人要厚道。」右批導演程青松，質問：「你在哪裡？」如今這兩篇又莫名消失。

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）

宋祖德先是點名女演員田海蓉，酸她「聽說你在京城有些人際網，但別太囂張！水可以載舟也可以覆舟」。對於田海蓉的身分，有一說是她也在11日于朦朧聚會中，也傳出田海蓉想對于朦朧「潛規則」，導致于朦朧拒絕後，事業慘被冷凍三年。

田海蓉被宋祖德酸，「聽說你在京城有些人際網，但別太囂張」。（翻攝自微博）

據悉田海蓉握有兩位死去丈夫的資本多達數百億，因此于朦朧過世後，她砸鉅款封鎖消息，像是花5000萬人民幣清小紅書關於于朦朧的發文，並配合近期中國社群平台加強審查，導致消息難以在中國廣泛傳播。

接著宋祖德還點名導演程青松涉入于朦朧墜樓案，要求對方提出不在場證明。他先是質疑程青松過往得獎經歷，指出「程某某搞的某帚獎，我沒有查到它在廣電局備案的資訊，也沒有查到其主管部門，這個狗屁獎合法嗎？」並酸說：「是不是阿狗阿貓都可以自說自話設一個電影獎項嘩眾取寵、忽悠大眾？」

于朦朧的恩師宋祖德昨再度發文，但似乎官方介入，目前文章已遭刪除，好在有眼明手怪網友截圖留存。（翻攝自threads）

宋祖德對程青松拋出的「不在場證明」一頭霧水，忍不住酸道：「我只想問一下，那天晚上除了跟某女藝人吃飯（也不一定真的吃飯了），晚飯後到凌晨六點鐘，你在哪裡？」然而這番質問還沒激起多少漣漪，就像清風掃落葉般，被中共審查秒殺下架，留下的只有更大的疑點與更小的真相。

