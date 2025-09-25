韓籍啦啦隊女神金娜妍遭撞 脖子劇痛急送醫

金娜妍被稱為小龍女韓籍三本柱之一。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職味全龍啦啦隊「Dragon Bearties」小龍女26歲韓籍成員金娜妍，與權喜原、李多慧被稱為「韓籍三本柱」。日前她突然在Threads發文透露自己發生車禍，還表示自己最近衰運連連，「到底是還有多少好事要發生啊」？金娜妍發文後眾多粉絲湧入關心，她昨（24）日再度發文報平安，提到肇事車輛為酒駕，並曝光自己傷勢狀況。

金娜妍出車禍，對方為酒駕車輛。（翻攝自IG）

金娜妍說「大家都很關心我（哭臉符號）對方車輛竟然是酒駕」，之後表示自己有到醫院檢查，還好沒有大問題，但是金娜妍覺得脖子很痛，之後還會持續治療。

禍不單行，除了脖子疼痛之外，金娜妍目前正感冒發燒，且尚未退燒，身體很難受。不過，金娜妍也承諾，如果身體狀況許可就會開直播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

