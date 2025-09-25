自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊女神金娜妍遭撞 脖子劇痛急送醫

金娜妍被稱為小龍女韓籍三本柱之一。（翻攝自IG）金娜妍被稱為小龍女韓籍三本柱之一。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職味全龍啦啦隊「Dragon Bearties」小龍女26歲韓籍成員金娜妍，與權喜原、李多慧被稱為「韓籍三本柱」。日前她突然在Threads發文透露自己發生車禍，還表示自己最近衰運連連，「到底是還有多少好事要發生啊」？金娜妍發文後眾多粉絲湧入關心，她昨（24）日再度發文報平安，提到肇事車輛為酒駕，並曝光自己傷勢狀況。

金娜妍出車禍，對方為酒駕車輛。（翻攝自IG）金娜妍出車禍，對方為酒駕車輛。（翻攝自IG）

金娜妍說「大家都很關心我（哭臉符號）對方車輛竟然是酒駕」，之後表示自己有到醫院檢查，還好沒有大問題，但是金娜妍覺得脖子很痛，之後還會持續治療。

禍不單行，除了脖子疼痛之外，金娜妍目前正感冒發燒，且尚未退燒，身體很難受。不過，金娜妍也承諾，如果身體狀況許可就會開直播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中