網友不忍了！「不再朦朧」5天湧近3萬人連署 只為替他討公道

于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲，死因至今仍撲朔迷離。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。對於死因，目前有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離。就在輿論沸騰之際，網友自發性發起「不再朦朧」全球連署活動，想為于朦朧討公道，短短5天，至截稿前已有28772人參與連署。

發起連署的網友指出，他們對于朦朧的「離奇死亡」深感悲痛與憤怒。隨著越來越多影音資料流出，其中包括一段高度疑似「受虐過程中撕心裂肺叫喊」的片段，質疑此案恐非單純意外，而可能涉及「非法拘禁、毆打、強迫灌酒灌藥」，最終導致于朦朧喪命。

他們強調若上述情況屬實，不僅是一名藝人的悲劇，更是對人權與公共安全的嚴重侵害。聲明中寫道：「公道不會自動降臨，它需要我們共同爭取。我們不能允許這起案件被掩蓋或忽視。」

網友自發性發起「不再朦朧」全球連署活動，想為于朦朧討公道。（翻攝自連署網站）

連署團體呼籲「人權觀察」（Human Rights Watch）及「國際特赦組織」（Amnesty International）關注此案，並敦促相關單位重視藝人生命安全、人身自由及性侵防治議題。他們提出三大訴求，其一是展開全面、獨立且透明的調查，還于朦朧公道；其二是若查有犯罪事實，立即將涉案者依最嚴重罪名起訴；他們也要求相關單位須公開道歉，並給予家屬法律與心理支持。

連署發起人表示此舉不僅是為了還原真相，更是社會對「基本人權、司法正義與藝人安全工作權」的要求。他們呼籲全球關注此案的民眾踴躍響應，共同聲援，讓于朦朧獲得應有的公道，也讓演藝環境朝向更安全與平等的方向前進。

