自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網友不忍了！「不再朦朧」5天湧近3萬人連署 只為替他討公道

于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲，死因至今仍撲朔迷離。（翻攝自微博）于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲，死因至今仍撲朔迷離。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。對於死因，目前有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離。就在輿論沸騰之際，網友自發性發起「不再朦朧」全球連署活動，想為于朦朧討公道，短短5天，至截稿前已有28772人參與連署。

發起連署的網友指出，他們對于朦朧的「離奇死亡」深感悲痛與憤怒。隨著越來越多影音資料流出，其中包括一段高度疑似「受虐過程中撕心裂肺叫喊」的片段，質疑此案恐非單純意外，而可能涉及「非法拘禁、毆打、強迫灌酒灌藥」，最終導致于朦朧喪命。

他們強調若上述情況屬實，不僅是一名藝人的悲劇，更是對人權與公共安全的嚴重侵害。聲明中寫道：「公道不會自動降臨，它需要我們共同爭取。我們不能允許這起案件被掩蓋或忽視。」

網友自發性發起「不再朦朧」全球連署活動，想為于朦朧討公道。（翻攝自連署網站）網友自發性發起「不再朦朧」全球連署活動，想為于朦朧討公道。（翻攝自連署網站）

連署團體呼籲「人權觀察」（Human Rights Watch）及「國際特赦組織」（Amnesty International）關注此案，並敦促相關單位重視藝人生命安全、人身自由及性侵防治議題。他們提出三大訴求，其一是展開全面、獨立且透明的調查，還于朦朧公道；其二是若查有犯罪事實，立即將涉案者依最嚴重罪名起訴；他們也要求相關單位須公開道歉，並給予家屬法律與心理支持。

連署發起人表示此舉不僅是為了還原真相，更是社會對「基本人權、司法正義與藝人安全工作權」的要求。他們呼籲全球關注此案的民眾踴躍響應，共同聲援，讓于朦朧獲得應有的公道，也讓演藝環境朝向更安全與平等的方向前進。

連署網址請點這

☆勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，自由電子報關心您。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中