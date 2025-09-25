自由電子報
娛樂 最新消息

金曲歌后A-Lin愛唱費玉清《晚安曲》 不惜走在罰款邊緣

〔記者陳慧玲／台北報導〕費玉清雖已引退多年，但最近經常會聽到他的美聲唱出《晚安曲》出現在電視廣告上，勾起粉絲許多回憶，其實就連金曲歌后A-Lin也很愛唱費玉清的《晚安曲》，甚至不惜走在罰款邊緣。

A-Lin希望透過自己演唱的《晚安曲》版本可以讓大家好睡。（麥當勞提供）A-Lin希望透過自己演唱的《晚安曲》版本可以讓大家好睡。（麥當勞提供）

A-Lin與麥當勞合作，受邀在麥當勞「晚安早餐見」活動獨家獻唱，以她獨有的嗓音溫柔演唱費玉清的經典國民歌曲《晚安曲》，A-Lin開心說：「我是聽著《晚安曲》長大的，跟麥當勞合作重新詮釋這首歌是沒有想到過的事！」她也表示自己近年來也努力早睡早起，笑說：「吃麥當勞早餐一直都是激勵我早起的原因之一。」

過去在A-Lin演唱會尾聲，唱完安可曲歌迷都還捨不得走，她都會哼唱幾句《晚安曲》，希望為意猶未盡、捨不得離開的粉絲留下一些美好回憶，即使這首歌常常讓她唱到被提醒可能要被罰款、該下台了，她都還是想要唱給歌迷聽，道聲晚安，A-Lin說：「這次麥當勞的邀請讓我完整唱足一整首給大家聽，真的滿開心的！」

A-Lin很重視睡眠品質，她分享自己的睡前小儀式：喝一杯洋甘菊茶，做幾組皮拉提斯伸展，並且在晚上9點後有意識的遠離手機，讓身體慢慢沉澱進入放鬆狀態，還透露：「最後一件事很重要，就是跟自己的身體說話，好好的告訴它，『辛苦了，謝謝你，晚安，早餐見！』」A-Lin希望透過她演唱版本的《晚安曲》，讓大家可以一覺好眠到天亮。

