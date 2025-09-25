自由電子報
娛樂 最新消息

周湯豪宣布好消息！靠香水跟「她」告白 不敢送比莉原因曝光

周湯豪出席CREED大安旗艦店開幕活動。（CREED提供）周湯豪出席CREED大安旗艦店開幕活動。（CREED提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪今天出席英國皇室御用沙龍香氛品牌活動，熱愛香氛的他是香水控，受訪透露高中時曾送曖昧對象香水，「我可能太害羞沒有告白，所以她感覺我很奇怪，就塞了一瓶香水給她。」唯獨不太敢送香水給比莉，「如果有的話她應該不會滿意，因為香水很個人，她是那麼有個性跟有風格的人。」就怕送錯會被媽媽打槍。

周湯豪曾送曖昧對象香水。（CREED提供）周湯豪曾送曖昧對象香水。（CREED提供）

周湯豪喜歡帶甜味感的香水，也會注意女生身上噴的香氛，「我覺得要是舒服、符合她這個人的整個氣質，我覺得這個很重要。香水就是會給人家一種有氣質的感覺，就要看她噴什麼味道這樣子，只要是適合的我覺得就會是好的。」

周湯豪近來忙著演唱會，搖滾專輯《LOVE RAGE HOPE》終於錄製完成，為了讓歌迷聽到最完美及最佳的音樂品質，上線日將延後至10月3日。他受訪期待說：「下個禮拜。有改日期，但我剛把母帶交了，所以請大家等等等，因為我比較刁一點點。」

周湯豪宣布新專輯將在下週發行。（CREED提供）周湯豪宣布新專輯將在下週發行。（CREED提供）

周湯豪不擔心粉絲會不習慣搖滾曲風的新歌，上週舉辦演唱會觀眾的反應也很熱烈，他巧妙形容，自比像是開了一家麻辣鍋店，所以粉絲鐵定來就是吃辣的，「我也就是講的很明白，我這張專輯就是會做金屬、做搖滾，所以我覺得大家一定來的時候是有嚇到的，因為大家沒有聽過歌就來了，所以我也很感謝這些歌迷。」

特別的是，周湯豪為了搖滾歌曲還去練了嘶吼的唱腔，自認唱歌本來就比較是走rock路線，某次他在工作室練唱，超擔心外送員聽到的反應，「我有一次在工作室練習，我只很好奇說我門口UberEats的那個人會不會覺得裡面怎麼了，這個吼腔是真的要練，我到現在也還沒有完全有把握。」透露仍要持續鍛鍊。

