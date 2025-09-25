自由電子報
娛樂 最新消息

孫生被控性侵猥褻多女回應了 發毒誓喊冤絕無強迫

孫生遭檢方依多項罪名起訴，喊冤絕無強迫性侵或偷拍。（翻攝自IG）孫生遭檢方依多項罪名起訴，喊冤絕無強迫性侵或偷拍。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北地檢署今（25日）對網紅孫生提出起訴，指控他涉嫌對多名女子性侵、強制猥褻，還無故散布性影像並違反個資法。檢方痛批他沉迷性癮、當庭扯謊，甚至糾纏受害者要求配合偽證或拒絕調查，態度惡劣，建請法院從重量刑。對此，孫生稍早回應直呼：「太離譜」，強調自己若有強迫性侵或偷拍「天打雷劈不得好死」。

檢方指控孫生的罪名包括「成年人故意對少年犯強制性交」、「強制猥褻」、「無故播送他人性影像」以及「違反個資法」等，強調其行為不僅傷害受害者，更破壞社會信任。

孫生稍早在社群發聲喊冤，並發下毒誓。（翻攝自IG）孫生稍早在社群發聲喊冤，並發下毒誓。（翻攝自IG）

孫生隨即在社群發聲自清，直呼：「離譜，真的離譜」，強調自己雖曾「風流但絕不下流」，一向主張雙方合意，絕無強迫性侵或偷拍，還發下毒誓表示：「若我做過這些事，天打雷劈不得好死、多重器官衰竭、出門被撞死」，強調指控與事實不符。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

