娛樂 最新消息

小粉紅玻璃心碎！全智賢1台詞「中國人怒抵制」 9年前限韓令再掀討論

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國巨星全智賢主演的《暴風雨》（Tempest）近日在「迪士尼+」播出，卻因一句台詞摔碎的中國小粉紅們玻璃心，不僅掀起抵制聲浪，也再度讓實施近10年的「限韓令」荒謬鬧劇成為焦點。

韓國人氣女神全智賢出演《暴風圈》，因劇中台詞引發中國網友撻伐。（翻攝自IG）韓國人氣女神全智賢出演《暴風圈》，因劇中台詞引發中國網友撻伐。（翻攝自IG）

全智賢在劇中飾演一名外交官，追查致命暗殺真相，卻因角色對白一句「中國為何偏愛戰爭？」的台詞，意外觸及敏感議題而遭小粉紅們質疑「抹黑中國」。許多中國人呼籲品牌與全智賢割席，事件迅速升溫，外界再度聚焦自2016年以來持續生效、未曾鬆動的「限韓令」，使韓劇與韓星長期受阻於中國市場。

如今全智賢新劇引發抵制，進一步勾起外界對中國長年「限韓令」的討論，所謂限韓令雖未曾正式公開，但自2016年韓國部署美國薩德反導系統後，中國境內韓劇與韓國娛樂產品驟減，至今已近10年仍未鬆綁，也讓這起笑話兼鬧劇再度被世人提起。

