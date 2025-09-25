于朦朧墜樓案掀起中國「網路戒嚴」 網友自發正義標籤

中國男星于朦朧命案疑點重重。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧本月11日墜樓身亡，儘管北京公安、官方都表示「非刑事案件」，但網路上的陰謀論和「目擊者」卻紛紛出面爆料，引起中國官方高度重視，並進行「網路戒嚴」2個月。中國網友紛紛翻牆向海外求助，此作法成功引起BBC中文注意，並以頭版頭條報導。

37歲的于朦朧最早傳出「意外墜樓」身亡，之後又說是「酒醉墜樓」，於是爆出許多網友指證歷歷，先是公布「飯局名單」之後又出現「拋屍影片」，一切做法都顯示這件命案不單純，然而中國警方21日卻以草草一紙「警情通報」搪塞。目前網路上正發起「Justice for Yumenglong」（為于朦朧伸張正義）標籤串文，BBC中文版也在頭版頭條報導此事，彰顯重要性更探討事件疑點與官方作法是否欠妥。

網友發布的目擊照片。（翻攝自Bilibili）

中國政府日前宣布進行2個月網路戒嚴，封鎖所有討論于朦朧事件的人，此舉讓中國網友積極進行正義標籤標註與發文，哀求此事不能沉。

于朦朧身亡後，名人陳曉東、孫德榮等人都發聲要求真相，也陸續有人提供當天相關影片、照片以及于朦朧本人求救訊號。中國官方強力粗暴刪除、遮蔽相關文章，讓網友只能往海外求救，更自動自發在Threads建立#JusticeforYuMenglong標籤串文。除BBC之外，新加坡《海峽時報》也針對于朦朧事件進行相關報導。

BBC以頭版頭條報導于朦朧新聞。（翻攝自BBCNEWS）

