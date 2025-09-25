和蔡淑臻酒後意亂情迷演床戲 黃鐙輝還沒開拍就已「全身火熱」

「小8」張允曦（左起）、夏騰宏、葉子綺、馬士媛、黃鐙輝、導演鄒時擎出席記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕接連闖蕩坎城、多倫多、釜山等國際影展的台片《左撇子女孩》今（25）日首次在台舉行記者會，導演鄒時擎率主要演員黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、「小8」張允曦一同出席。黃鐙輝在片中對蔡淑臻一見鍾情，一場兩人酒後床戲，他坦言很緊張，更自爆一點都不浪漫，還因為拍攝時太熱，「還沒開拍就已經全身火熱了！」

台片《左撇子女孩》由導演鄒時擎編導。（記者胡舜翔攝）

該片由導演鄒時擎編導，奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片人、共同編劇及剪接，她透露故事醞釀了25年，早在2001年就曾開始尋找演員，當時就希望能夠有熟面孔跟新人演員一同演出，多年後終於開拍，演員都是一時之選，製片西恩貝克雖沒參與選角，「但我有給他看照片，他看照片都連得上角色！」

黃鐙輝被誇演技好。（記者胡舜翔攝）

飾演夜市小販「強尼」的黃鐙輝是導演最早決定的演員，導演大讚他非常會演戲，「找到他真的省了很多工作」。他也透露，演出前不僅上網觀摩許多叫賣影片，還有私下請教夜市叫賣哥技巧，「要很會說話、出口成章，然後滔滔不絕之中還要押韻，其實不容易。把我出道以來的主持表演經驗累積的功力，都用在『強尼』這個角色身上，有一種當諧星就是為了遇到『強尼』的感覺！」

片中黃鐙輝對蔡淑臻飾演的「淑芬」一見鍾情，拍攝時也會一直說笑話逗蔡淑臻開心。其中一場酒後意亂情迷的床戲，他說實際上一點都不浪漫，「我們擠在小公寓裡面，那房間是沒有窗戶的，我們要慾火焚身，又不能開冷氣，當天我們真的喝酒狀況下流很多汗」，該場床戲有個相當爆笑的結尾，至於如何讓人噴笑？他笑說觀眾必須去戲院實際感受。

馬士媛飾演蔡淑臻女兒。（記者胡舜翔攝）

飾演蔡淑臻女兒的馬士媛則是導演透過社群找到的，精湛演技讓黃鐙輝大讚是「天才」。馬士媛在片中和夏騰宏上演大尺度激情戲，笑說開拍前就很期待，「因為實在太好奇了，劇組讓我很放心，抱著好玩的心態」。夏騰宏則說她很開心討論讓他有點尷尬：「我說我有經驗但不是這麼拿手，我有說這就很像跳舞一樣。」

夏騰宏戲裡上演大尺度激情戲。（記者胡舜翔攝）

今年第62屆金馬獎將於下週三（10月1日）公布入圍名單，導演鄒時擎說從來沒有想得獎或是入圍問題，「很多東西就是自然而然發生，我就是把該做的事做好」。至於如果真的入圍，她說最希望入圍最佳影片，「因為那是給劇組和這部片所有人的肯定。」《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

