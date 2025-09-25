自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和蔡淑臻酒後意亂情迷演床戲 黃鐙輝還沒開拍就已「全身火熱」

「小8」張允曦（左起）、夏騰宏、葉子綺、馬士媛、黃鐙輝、導演鄒時擎出席記者會。（記者胡舜翔攝）「小8」張允曦（左起）、夏騰宏、葉子綺、馬士媛、黃鐙輝、導演鄒時擎出席記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕接連闖蕩坎城、多倫多、釜山等國際影展的台片《左撇子女孩》今（25）日首次在台舉行記者會，導演鄒時擎率主要演員黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、「小8」張允曦一同出席。黃鐙輝在片中對蔡淑臻一見鍾情，一場兩人酒後床戲，他坦言很緊張，更自爆一點都不浪漫，還因為拍攝時太熱，「還沒開拍就已經全身火熱了！」

台片《左撇子女孩》由導演鄒時擎編導。（記者胡舜翔攝）台片《左撇子女孩》由導演鄒時擎編導。（記者胡舜翔攝）

該片由導演鄒時擎編導，奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片人、共同編劇及剪接，她透露故事醞釀了25年，早在2001年就曾開始尋找演員，當時就希望能夠有熟面孔跟新人演員一同演出，多年後終於開拍，演員都是一時之選，製片西恩貝克雖沒參與選角，「但我有給他看照片，他看照片都連得上角色！」

黃鐙輝被誇演技好。（記者胡舜翔攝）黃鐙輝被誇演技好。（記者胡舜翔攝）

飾演夜市小販「強尼」的黃鐙輝是導演最早決定的演員，導演大讚他非常會演戲，「找到他真的省了很多工作」。他也透露，演出前不僅上網觀摩許多叫賣影片，還有私下請教夜市叫賣哥技巧，「要很會說話、出口成章，然後滔滔不絕之中還要押韻，其實不容易。把我出道以來的主持表演經驗累積的功力，都用在『強尼』這個角色身上，有一種當諧星就是為了遇到『強尼』的感覺！」

片中黃鐙輝對蔡淑臻飾演的「淑芬」一見鍾情，拍攝時也會一直說笑話逗蔡淑臻開心。其中一場酒後意亂情迷的床戲，他說實際上一點都不浪漫，「我們擠在小公寓裡面，那房間是沒有窗戶的，我們要慾火焚身，又不能開冷氣，當天我們真的喝酒狀況下流很多汗」，該場床戲有個相當爆笑的結尾，至於如何讓人噴笑？他笑說觀眾必須去戲院實際感受。

馬士媛飾演蔡淑臻女兒。（記者胡舜翔攝）馬士媛飾演蔡淑臻女兒。（記者胡舜翔攝）

飾演蔡淑臻女兒的馬士媛則是導演透過社群找到的，精湛演技讓黃鐙輝大讚是「天才」。馬士媛在片中和夏騰宏上演大尺度激情戲，笑說開拍前就很期待，「因為實在太好奇了，劇組讓我很放心，抱著好玩的心態」。夏騰宏則說她很開心討論讓他有點尷尬：「我說我有經驗但不是這麼拿手，我有說這就很像跳舞一樣。」

夏騰宏戲裡上演大尺度激情戲。（記者胡舜翔攝）夏騰宏戲裡上演大尺度激情戲。（記者胡舜翔攝）

今年第62屆金馬獎將於下週三（10月1日）公布入圍名單，導演鄒時擎說從來沒有想得獎或是入圍問題，「很多東西就是自然而然發生，我就是把該做的事做好」。至於如果真的入圍，她說最希望入圍最佳影片，「因為那是給劇組和這部片所有人的肯定。」《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中