Ryu閃戀中國女畫家破局 她爆內幕嗆酸民：別再指指點點

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以夫妻檔經營「RYUuu RV／學日文看日本」的Ryu與Yuma（大江友麻），憑藉頻道走紅後卻先後爆出不倫風波，今年元月正式宣告離婚，各自發展個人頻道。Ryu在感情低潮時與一名中國女畫家交往，兩人不僅多次大方公開放閃，Ryu更曾說女畫家在自己情緒低落時給予許多支持與安慰，外界一度看好這段戀情。沒想到，女畫家21日突然發文宣布與Ryu分手，消息一出立即掀起熱議。

女畫家昨揭露分手內幕，喊話酸民要積點口德，怒斥過去總有人勸她為了Ryu必須在網路上收斂個性，如今兩人已經分手，這些人不該再對她指指點點。她同時針對聊天記錄截圖風波做出澄清，強調截圖裡「我」發出的訊息，其實全部來自她12歲的妹妹，當時妹妹只是覺得好玩，做了一堆她「醜醜的貼圖」傳給Ryu，Ryu也清楚這一點，她之所以憤怒，是因為覺得對方的反應傷害了妹妹，並非針對Ryu本人。

她還透露，當時事件爆發後，Ryu曾質問她「妳是想毀了我嗎？」為了保護對方，她在社群發出「你最可愛的樣子都在我的相簿裡」那篇貼文，刻意營造自己情緒不穩、陰晴不定的形象，把矛頭轉移到自己身上，以減少對Ryu名譽的傷害。面對網友對「黑料」的好奇，她語帶警告地說，兩人交往期間彼此都知道對方不少內情，「真的惹怒我可以每天更新一個月都說不完」，但隨即又強調不會真的這麼做，因為分手是兩人共同的選擇，他們不會相互傷害，她希望雙方都能各自安好，不再被外界無端揣測。

