自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邱偲琹高燒39.4度 腎臟發炎指數飆20倍…最新病況曝光

邱偲琹高燒39.4度，被診斷是腎臟發炎。（翻攝自臉書）邱偲琹高燒39.4度，被診斷是腎臟發炎。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕演員邱偲琹近日突然身體亮紅燈，讓粉絲相當擔心。她21日深夜在社群透露，自己四天前半夜突發高燒，本以為只是小病，沒想到一覺醒來右腹劇痛、體溫直衝38度。起初醫生診斷為大腸發炎，但吃藥後完全沒改善，反而越燒越高，甚至飆到39.4度，讓她緊急掛急診。她今（25日）再度發文報平安，感謝大家關心。

邱偲琹高燒39.4度，被診斷是腎臟發炎。（翻攝自臉書）邱偲琹高燒39.4度，被診斷是腎臟發炎。（翻攝自臉書）

邱偲琹提到，第一次掛急診，檢查結果依舊顯示大腸發炎，因病床不足只能先回家。隔天再度發燒後，她趕緊衝到另一間醫院急診，才確診是腎臟發炎，發炎指數高達一般人的20倍，必須立刻治療。由於病床仍一位難求，她只能躺在急診走廊的臨時病床，第一次獨自面對急診的她形容，那晚走廊裡滿是哭聲、打呼聲和腳步聲，燈光明亮得讓人無法入睡，「恐懼、無奈，卻也感受到醫護人員的辛勞與病患家屬的堅強」。

邱偲琹發文報平安。（翻攝自臉書）邱偲琹發文報平安。（翻攝自臉書）

經過幾天治療後，邱偲琹今透露身體已經在最短時間內快速恢復，「腎臟發炎還需要一段時間追蹤治療和飲食控制，請大家不用擔心。」也提醒粉絲們要好好照顧自己，健康真的是最奢侈的幸福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中