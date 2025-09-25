邱偲琹高燒39.4度 腎臟發炎指數飆20倍…最新病況曝光

邱偲琹高燒39.4度，被診斷是腎臟發炎。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕演員邱偲琹近日突然身體亮紅燈，讓粉絲相當擔心。她21日深夜在社群透露，自己四天前半夜突發高燒，本以為只是小病，沒想到一覺醒來右腹劇痛、體溫直衝38度。起初醫生診斷為大腸發炎，但吃藥後完全沒改善，反而越燒越高，甚至飆到39.4度，讓她緊急掛急診。她今（25日）再度發文報平安，感謝大家關心。

邱偲琹高燒39.4度，被診斷是腎臟發炎。（翻攝自臉書）

邱偲琹提到，第一次掛急診，檢查結果依舊顯示大腸發炎，因病床不足只能先回家。隔天再度發燒後，她趕緊衝到另一間醫院急診，才確診是腎臟發炎，發炎指數高達一般人的20倍，必須立刻治療。由於病床仍一位難求，她只能躺在急診走廊的臨時病床，第一次獨自面對急診的她形容，那晚走廊裡滿是哭聲、打呼聲和腳步聲，燈光明亮得讓人無法入睡，「恐懼、無奈，卻也感受到醫護人員的辛勞與病患家屬的堅強」。

邱偲琹發文報平安。（翻攝自臉書）

經過幾天治療後，邱偲琹今透露身體已經在最短時間內快速恢復，「腎臟發炎還需要一段時間追蹤治療和飲食控制，請大家不用擔心。」也提醒粉絲們要好好照顧自己，健康真的是最奢侈的幸福。

