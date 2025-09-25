花蓮光復鄉重創！吳克群出手捐款賑災 心急落淚籲拋磚引玉

〔記者邱奕欽／台北報導〕超強颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因豪雨溢流，導致光復鄉一帶災情慘重，許多民宅被洪水吞沒，至今仍有人失聯，消防人員也冒險涉水搜救。演藝圈也有人行動力挺，歌手吳克群第一時間伸出援手，透過公開捐款呼籲外界關注災民困境。

吳克群心繫花蓮災情，捐款賑災籲拋磚引玉。（資料照，記者王文麟攝）

吳克群昨（25日）發聲表示，一早看到光復鄉災情新聞，心情十分沉重，畫面中民宅遭洪水吞沒、消防人員泡在水中搜救的畫面讓他眼眶泛淚。他透露原本想先送物資救急，但得知現場物資已充足甚至過剩，心中更焦急「那我還能做什麼？」直到得知光復鄉公所成立專款專用帳戶，他才馬上捐款，盼善意能拋磚引玉，匯聚更多力量。

吳克群更祈願「罹難者安息，失聯的人平安歸來」，並強調「願愛與力量，陪伴花蓮度過這段艱難時刻」。不少網友感動留言力挺「謝謝你替災民發聲」、「真正的暖心歌手」，也有人轉貼帳號響應捐款，希望共同協助花蓮受災民眾重建生活。

吳克群發聲：

今天一早看到花蓮光復鄉的災情，我的心就很難受。

新聞裡的畫面讓人揪心：房子被淹沒、有人失聯，消防弟兄們泡在水裡，甚至淹到脖子，還是一戶戶冒險去搜救。

那一刻，我眼眶濕了，只想著不能讓他們孤零零地在前線拼命。

白天我和朋友焦急地打聽，想著先送物資過去，但後來得知物資已經足夠，甚至有過剩。心裡更急：那我還能做什麼？

直到晚上第一時間得知，光復鄉鄉長成立了專款專用的帳戶，承諾每一分錢都會直接送到災民手中。

我終於能為受苦的災民做一點事了。

這不只是金額，而是一份心意。

我希望我的這份善意能拋磚引玉，讓更多人把愛送到光復鄉，送到最需要的鄉親與救災英雄身邊，大家一起發揮人飢己飢人溺己溺的精神。

願罹難者安息，失聯的人平安歸來。

願愛與力量，陪伴花蓮度過這段艱難時刻。

天佑花蓮。

