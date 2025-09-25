自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

花蓮光復鄉重創！吳克群出手捐款賑災 心急落淚籲拋磚引玉

〔記者邱奕欽／台北報導〕超強颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因豪雨溢流，導致光復鄉一帶災情慘重，許多民宅被洪水吞沒，至今仍有人失聯，消防人員也冒險涉水搜救。演藝圈也有人行動力挺，歌手吳克群第一時間伸出援手，透過公開捐款呼籲外界關注災民困境。

吳克群心繫花蓮災情，捐款賑災籲拋磚引玉。（資料照，記者王文麟攝）吳克群心繫花蓮災情，捐款賑災籲拋磚引玉。（資料照，記者王文麟攝）

吳克群昨（25日）發聲表示，一早看到光復鄉災情新聞，心情十分沉重，畫面中民宅遭洪水吞沒、消防人員泡在水中搜救的畫面讓他眼眶泛淚。他透露原本想先送物資救急，但得知現場物資已充足甚至過剩，心中更焦急「那我還能做什麼？」直到得知光復鄉公所成立專款專用帳戶，他才馬上捐款，盼善意能拋磚引玉，匯聚更多力量。

吳克群更祈願「罹難者安息，失聯的人平安歸來」，並強調「願愛與力量，陪伴花蓮度過這段艱難時刻」。不少網友感動留言力挺「謝謝你替災民發聲」、「真正的暖心歌手」，也有人轉貼帳號響應捐款，希望共同協助花蓮受災民眾重建生活。

吳克群發聲：

今天一早看到花蓮光復鄉的災情，我的心就很難受。

新聞裡的畫面讓人揪心：房子被淹沒、有人失聯，消防弟兄們泡在水裡，甚至淹到脖子，還是一戶戶冒險去搜救。

那一刻，我眼眶濕了，只想著不能讓他們孤零零地在前線拼命。

白天我和朋友焦急地打聽，想著先送物資過去，但後來得知物資已經足夠，甚至有過剩。心裡更急：那我還能做什麼？

直到晚上第一時間得知，光復鄉鄉長成立了專款專用的帳戶，承諾每一分錢都會直接送到災民手中。

我終於能為受苦的災民做一點事了。

這不只是金額，而是一份心意。

我希望我的這份善意能拋磚引玉，讓更多人把愛送到光復鄉，送到最需要的鄉親與救災英雄身邊，大家一起發揮人飢己飢人溺己溺的精神。

願罹難者安息，失聯的人平安歸來。

願愛與力量，陪伴花蓮度過這段艱難時刻。

天佑花蓮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中