棒球YTR評Super Junior演出非常難看 E.L.F.超怒灌爆

「¡Ánimo!運動吧」YouTuber阿強表示Super Junior表演難看。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前中職富邦悍將舉行「寵愛天使」主題日，邀請到韓流帝王Super Junior-L.S.S.小分隊，利特、神童、始源擔任開球嘉賓，不但認真、用心對待開球這件事，也在球迷心中留下好印象。YouTube頻道「¡Ánimo!運動吧」YouTuber阿強表示，他日前跟美國舊金山的朋友也參加了主題日，結果外國朋友事後傳訊息給他表示：覺得Super Junior（以下簡稱SJ）表演非常難看，前面女孩表演還比較好看，阿強表示自己的感想與朋友相同。沒想到引來SJ粉絲E.L.F.反彈，灌爆阿強留言區。

Super Junior的L.S.S.小分隊利特、神童、始源來台為富邦悍將開球，綜藝味十足。（富邦悍將提供）

主題日當天利特、神童、始源不但為了這件事惡補了許多棒球知識，利特還要求其他兩位成員務必要把球衣都紮進褲子裡，利特認為做什麼事就要像什麼樣，因此希望能盡量跟球員們看齊。始源用中文問候現場粉絲，預告利特將開出好球，當日由利特將球投出，始源擔任打者、神童擔任主審，而富邦悍將林岳谷擔任開球捕手，利特的球投得又直又好，連球員都稱讚。

請繼續往下閱讀...

神童（左起）、始源、利特。（富邦悍將提供）

主題日當天SJ L.S.S.小分隊穿著富邦球衣表演了《Sorry Sorry》等拿手歌曲，表演共27分鐘，沒想到阿強卻在頻道當中表示他和外國朋友都覺得「非常難看」，他更強調「由一個美國人來評論韓國人的表演，然後告訴我們大家，台灣的女孩還是最棒的」。

阿強的說法引起網友強烈不滿，尤其是E.L.F.認為L.S.S.小分隊的表演不但看得出來用盡心思，而且也很尊重棒球，更直指「女孩們很棒，SUJU（SJ）也很棒，大家的演出都很優秀，請不要踩一捧一」、「SJ不斷稱讚大巨蛋很美、很高興來台灣開球，富邦也準備得很棒，這樣的雙向互動在棒球粉與SJ粉來看都是很棒的一件事，但沒想到你會這麼不懂得尊重人」。

神童（左起）、始源、利特。（富邦悍將提供）

其實SJ的努力每個人都看在眼哩，身為韓流帝王，利特不但練習開球到可以直接投到本壘，神童也十足的主審範，始源更是演繹球員總裁風，每個人都很努力，也難怪會有人替SJ抱不平。

阿強討論富邦主題日的舉辦方式，意外擦槍走火，誤傷SJ，他本人解釋「富邦每次主題日就是剪下貼上，讓啦啦隊穿上不一樣的衣服，但內容都一模一樣，沒什麼差別，但還是有不一樣的，重點都留在賽後的表演，女孩們都準備得很認真啦」，令人不解的是明明可以兩邊都稱讚，為何要比較出誰好誰壞，難怪遭粉絲炎上。

神童、始源、利特擔任富邦主題日來賓，表現極佳。（富邦悍將提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法