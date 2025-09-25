金鐘男星曝花蓮災情怵目畫面 亮哲全家總動員送物資暖援

蘇達在社群曝光友人家園受災慘況，滿屋泥漿傢俱全倒讓人鼻酸。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流而爆發嚴重災情，曾以《鑑識英雄》奪下金鐘戲劇男配角的蘇達，在社群貼出友人受災家園的照片，感嘆眼前景象令人鼻酸。

從他公開的畫面可見，洪水挾帶大量泥漿湧入屋內，地面積水淤泥寸步難行，家具東倒西歪，大型傢俱也無一倖免。屋外同樣狼藉，泥流覆蓋門口，兩台機車完全被掩埋，連轎車車頭也陷入泥沼。蘇達不捨地說：「難以想像颱風天當晚有多驚恐。」

請繼續往下閱讀...

亮哲帶著女兒到賣場採購乾糧、藥品、生活用品等物資，準備送往災區。（翻攝自臉書）

另一頭，男星亮哲也在社群上傳行動照，透露自己與家人緊急採購乾糧、礦泉水、藥品、牙刷牙膏等用品，準備送往災區。他還笑說小女兒非常細心，特別提醒要帶上防蚊液，照片中車內塞滿物資，顯示全家總動員的決心。

亮哲曬出車上滿載物資，盼第一時間送到花蓮災民手中。（翻攝自臉書）

亮哲強調，母親也整理衣物一併捐出，希望第一時間把資源送到受災居民手上。他在文中呼籲：「天佑花蓮、光復家園，不要只說不做，要拿出行動。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法