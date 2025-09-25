自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘男星曝花蓮災情怵目畫面 亮哲全家總動員送物資暖援

蘇達在社群曝光友人家園受災慘況，滿屋泥漿傢俱全倒讓人鼻酸。（翻攝自臉書）蘇達在社群曝光友人家園受災慘況，滿屋泥漿傢俱全倒讓人鼻酸。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流而爆發嚴重災情，曾以《鑑識英雄》奪下金鐘戲劇男配角的蘇達，在社群貼出友人受災家園的照片，感嘆眼前景象令人鼻酸。

從他公開的畫面可見，洪水挾帶大量泥漿湧入屋內，地面積水淤泥寸步難行，家具東倒西歪，大型傢俱也無一倖免。屋外同樣狼藉，泥流覆蓋門口，兩台機車完全被掩埋，連轎車車頭也陷入泥沼。蘇達不捨地說：「難以想像颱風天當晚有多驚恐。」

亮哲帶著女兒到賣場採購乾糧、藥品、生活用品等物資，準備送往災區。（翻攝自臉書）亮哲帶著女兒到賣場採購乾糧、藥品、生活用品等物資，準備送往災區。（翻攝自臉書）

另一頭，男星亮哲也在社群上傳行動照，透露自己與家人緊急採購乾糧、礦泉水、藥品、牙刷牙膏等用品，準備送往災區。他還笑說小女兒非常細心，特別提醒要帶上防蚊液，照片中車內塞滿物資，顯示全家總動員的決心。

亮哲曬出車上滿載物資，盼第一時間送到花蓮災民手中。（翻攝自臉書）亮哲曬出車上滿載物資，盼第一時間送到花蓮災民手中。（翻攝自臉書）

亮哲強調，母親也整理衣物一併捐出，希望第一時間把資源送到受災居民手上。他在文中呼籲：「天佑花蓮、光復家園，不要只說不做，要拿出行動。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中