《新生》井柏然玩火自焚陷殺機 追思會背後藏驚天秘密

〔記者李紹綾／台北報導〕井柏然有「票房靈藥」美名，他在懸疑推理劇集《新生》以家世良好的官二代、氣質文藝青年、對金融有興趣的學生、充滿魅力的學長等多個人設，遊走在不同人身邊，卻玩火自焚，引來殺機。

井柏然在《新生》玩火自焚，引來殺機。（八大電視提供）

井柏然透露，他花了四天的時間，把所有的台詞全部背下來，所以整個拍攝是非常還原劇本的，「要感謝導演，他非常懂我對於『費可』（角色名）的這種表達，他從來沒有否定過我，甚至讓我覺得說我的每一個表演的呼吸、停頓，我所有的情緒他都懂」。

劇中，從井柏然飾演的「費可」追思會開始鋪陳劇情，五位受邀聆聽「費可」遺囑的陌生人按照指示，講述自己與「費可」的關聯，與被蒙騙的過往，然而原以為互不相干的五個人，竟發現彼此存在著交集，而他們所認識的「費可」，並不是同一個人？反轉的劇情，必須看到最後，才能將真相的全貌揭曉。

井柏然在《新生》因騙局引來殺機。（八大電視提供）

曾以詐騙劇情片《孤注一擲》受到矚目的導演申奧，再度執導與「騙」有關的題材《新生》，他透露在寫劇本的時候，腦海裡幻想的主角面容，就是井柏然的臉，直喊：「能夠和他合作，覺得非常榮幸，我覺得他塑造得太好了！」他坦言因為井柏然年少成名，加上豐富的閱歷，導致他有少年老成的這種成熟感，「但他的面孔和氣質又有少年感，在這兩者中間切換得游刃有餘」。申奧表示劇中人物每個人都有瑕疵，也有苦衷，「貪婪、慾望這些都是表面上，觀眾很輕易能理解的東西，但是我其實在創作的時候，真正想討論一些原生家庭的問題。」

井柏然在《新生》以多個人設，遊走在不同的人身邊。（八大電視提供）

井柏然宣傳時提到，「整個片子當中，很多人覺得『費可』是一人千面，但是千面的從來不是『費可』，而是我們每一個人，其實他影射的是我們所有人」，他表示「費可」這個角色是一個深刻揭示人性複雜面貌的一個縮影，「他有著對過去的悔恨，也有對未來的一個迷茫，更有他對於試圖改變自己的無力」，而他最終還是會以他自己的一個方式，迷途知返，尋找新生。《新生》9月28日起，每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

