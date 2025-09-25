自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《新生》井柏然玩火自焚陷殺機 追思會背後藏驚天秘密

〔記者李紹綾／台北報導〕井柏然有「票房靈藥」美名，他在懸疑推理劇集《新生》以家世良好的官二代、氣質文藝青年、對金融有興趣的學生、充滿魅力的學長等多個人設，遊走在不同人身邊，卻玩火自焚，引來殺機。

井柏然在《新生》玩火自焚，引來殺機。（八大電視提供）井柏然在《新生》玩火自焚，引來殺機。（八大電視提供）

井柏然透露，他花了四天的時間，把所有的台詞全部背下來，所以整個拍攝是非常還原劇本的，「要感謝導演，他非常懂我對於『費可』（角色名）的這種表達，他從來沒有否定過我，甚至讓我覺得說我的每一個表演的呼吸、停頓，我所有的情緒他都懂」。

劇中，從井柏然飾演的「費可」追思會開始鋪陳劇情，五位受邀聆聽「費可」遺囑的陌生人按照指示，講述自己與「費可」的關聯，與被蒙騙的過往，然而原以為互不相干的五個人，竟發現彼此存在著交集，而他們所認識的「費可」，並不是同一個人？反轉的劇情，必須看到最後，才能將真相的全貌揭曉。

井柏然在《新生》因騙局引來殺機。（八大電視提供）井柏然在《新生》因騙局引來殺機。（八大電視提供）

曾以詐騙劇情片《孤注一擲》受到矚目的導演申奧，再度執導與「騙」有關的題材《新生》，他透露在寫劇本的時候，腦海裡幻想的主角面容，就是井柏然的臉，直喊：「能夠和他合作，覺得非常榮幸，我覺得他塑造得太好了！」他坦言因為井柏然年少成名，加上豐富的閱歷，導致他有少年老成的這種成熟感，「但他的面孔和氣質又有少年感，在這兩者中間切換得游刃有餘」。申奧表示劇中人物每個人都有瑕疵，也有苦衷，「貪婪、慾望這些都是表面上，觀眾很輕易能理解的東西，但是我其實在創作的時候，真正想討論一些原生家庭的問題。」

井柏然在《新生》以多個人設，遊走在不同的人身邊。（八大電視提供）井柏然在《新生》以多個人設，遊走在不同的人身邊。（八大電視提供）

井柏然宣傳時提到，「整個片子當中，很多人覺得『費可』是一人千面，但是千面的從來不是『費可』，而是我們每一個人，其實他影射的是我們所有人」，他表示「費可」這個角色是一個深刻揭示人性複雜面貌的一個縮影，「他有著對過去的悔恨，也有對未來的一個迷茫，更有他對於試圖改變自己的無力」，而他最終還是會以他自己的一個方式，迷途知返，尋找新生。《新生》9月28日起，每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中