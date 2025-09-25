《中文怪物》第二集來了！陳安陽傻眼飆髒話 阿部瑪利亞「放棄參賽」

第二關考驗的是「中文理解」。（翻攝自YouTube）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕法籍YouTuber「酷的夢」砸下500萬元製作的中文實境節目《中文怪物》，近期開播引爆熱議，昨（24）日第二集準時上線，僅播出16小時就已逾82萬人觀看，看來熱度依舊不減。第二關考驗的是「中文理解」，首先會分為五組，以對話內容出題，由最快按下按鈕的組別答題，答題過關的組別，再由組長選出一位隊員，或是選擇自己晉級，最後只有25人能夠成功進到第三關，等於是直接淘汰掉半數，比第一關來得更刺激緊張。

阿部瑪利亞身體不適，放棄第二關參賽資格。（翻攝自YouTube）

第一關「聲調考驗」，100名參賽者中只有50名能夠晉級，其中最值得注意的是，原本已經順利晉級的阿部瑪利亞，因為身體不適的原故，只好放棄參賽資格。第二關考驗「中文理解」，必須清楚聽懂對話內容，且比其他四組最快按下按鈕，才能過關。跟第一關相比難度更加倍，才剛開始進行第一題，就讓來自美國的參賽者陳安陽都忍不住脫口，「洗勒靠喔，怎麼會出這麼，這麼雞X的題目啦」。

第二關難度增加，連中文程度不錯的陳安陽聽完題目都傻眼。（翻攝自YouTube）

目前已知有11名參賽者成功晉級。（翻攝自YouTube）

經歷了數道題目後，目前已知有11名參賽者成功晉級，不過下一集9月27日才上線，屆時才會知道剩下的14個名額究竟是誰搶下；僅剩少數晉級名額，勢必讓還未晉級的參賽者壓力爆棚，來自日本的愛子，甚至都要掉下眼淚，哽咽地說道，「緊張到哭了，因為我對自己沒有自信。」來自韓國的金炳秀則失落的認為自己準備要回家了，但結果究竟如何，都還不好說。

來自日本的愛子緊張到掉淚。（翻攝自YouTube）

