自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒華見面會嘉賓出爐！孝淵、林柏宏助陣Talk Concert

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由舒華主持的網路綜藝《鑑定師》全球版Talk Concert將於11月5日在「TICC」台北國際會議中心盛大登場，這場以主持人舒華為主角的個人見面會未演先轟動，繼Solar（頌樂）確定跨刀擔任嘉賓後，又驚喜迎來孝淵與林柏宏加入陣容，3人屆時將化身客座「鑑定師」，陪伴舒華與現場來賓一起尋寶同樂。

舒華（左）與孝淵上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）舒華（左）與孝淵上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

先前在《鑑定師》節目上邀來同是狗奴的少女時代成員孝淵擔任第一集嘉賓，孝淵開心地帶著愛犬Bailey一起參與，由於節目中驚喜提到《鑑定師》將在11月5日在台北舉辦Talk Concert，舒華在節目中興奮地邀請孝淵參加，讓接獲邀約的孝淵一時語塞，慌張地用中文說：「怎麼了？你說什麼？」笑翻一票觀眾。

孝淵上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）孝淵上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

沒想卻節目中的口頭邀約竟成了彼此的約定，目前確認孝淵將一同參與盛會。得知前輩孝淵能來見面會，舒華開心表示：「好像作夢一般不真實！」而兩人在節目中的有趣互動也成粉絲津津樂道話題，只見孝淵鏡頭前直接用流利中文向鏡頭打招呼，讓舒華大驚：「說得比我還好！」提及孝淵的出道經歷時，舒華突問一句：「妳用過 BB Call 嗎？」讓孝淵瞬間傻眼，脫口回應：「不會覺得我是奶奶吧？」逗得現場哄堂大笑，再度引爆笑聲。

舒華（左）與林柏宏上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）舒華（左）與林柏宏上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

在全球版《鑑定師》創下第二高觀看數的林柏宏，日前受主辦方力邀，特別在繁忙行程中抽空出席為節目站台力挺。舒華先前在節目記者會上透露，嘉賓有一半來自她的家鄉，如今終於迎來「第一位嘉賓」林柏宏，讓舒華直呼期待能在Talk Concert上合作互動。值得一提的是，先前在節目上林柏宏特別分享去年赴韓拍攝《魔女》導演朴勳政新作《悲傷熱帶》的趣事，與朴海秀、李新英等人合作演出黑道殺手角色，笑說因此學了不少「不太好聽的韓文」，現場不好意思地脫口而出「새끼야」（臭小子），舒華則幽默回應「程度還好」，並現場教學這個詞其實也能用在對寵物的可愛喊法，讓全場笑聲不斷。

林柏宏上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）林柏宏上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

除了公布第二波talk concert嘉賓外，主辦單位也同步公布票價及粉絲福利，其中門票價格將分為5880、4880、3880、2880四種票價，將分別有機會獲得藝人的簽名拍立得、藝人簽名海報、現場抽獎及《鑑定師》海報一份，10／1於KKTIX全面啟售， 新光三越會員可於10／2~10／19期間扣100點抽最高票價門票+應援週邊 。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中