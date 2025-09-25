舒華見面會嘉賓出爐！孝淵、林柏宏助陣Talk Concert

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由舒華主持的網路綜藝《鑑定師》全球版Talk Concert將於11月5日在「TICC」台北國際會議中心盛大登場，這場以主持人舒華為主角的個人見面會未演先轟動，繼Solar（頌樂）確定跨刀擔任嘉賓後，又驚喜迎來孝淵與林柏宏加入陣容，3人屆時將化身客座「鑑定師」，陪伴舒華與現場來賓一起尋寶同樂。

舒華（左）與孝淵上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

先前在《鑑定師》節目上邀來同是狗奴的少女時代成員孝淵擔任第一集嘉賓，孝淵開心地帶著愛犬Bailey一起參與，由於節目中驚喜提到《鑑定師》將在11月5日在台北舉辦Talk Concert，舒華在節目中興奮地邀請孝淵參加，讓接獲邀約的孝淵一時語塞，慌張地用中文說：「怎麼了？你說什麼？」笑翻一票觀眾。

孝淵上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

沒想卻節目中的口頭邀約竟成了彼此的約定，目前確認孝淵將一同參與盛會。得知前輩孝淵能來見面會，舒華開心表示：「好像作夢一般不真實！」而兩人在節目中的有趣互動也成粉絲津津樂道話題，只見孝淵鏡頭前直接用流利中文向鏡頭打招呼，讓舒華大驚：「說得比我還好！」提及孝淵的出道經歷時，舒華突問一句：「妳用過 BB Call 嗎？」讓孝淵瞬間傻眼，脫口回應：「不會覺得我是奶奶吧？」逗得現場哄堂大笑，再度引爆笑聲。

舒華（左）與林柏宏上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

在全球版《鑑定師》創下第二高觀看數的林柏宏，日前受主辦方力邀，特別在繁忙行程中抽空出席為節目站台力挺。舒華先前在節目記者會上透露，嘉賓有一半來自她的家鄉，如今終於迎來「第一位嘉賓」林柏宏，讓舒華直呼期待能在Talk Concert上合作互動。值得一提的是，先前在節目上林柏宏特別分享去年赴韓拍攝《魔女》導演朴勳政新作《悲傷熱帶》的趣事，與朴海秀、李新英等人合作演出黑道殺手角色，笑說因此學了不少「不太好聽的韓文」，現場不好意思地脫口而出「새끼야」（臭小子），舒華則幽默回應「程度還好」，並現場教學這個詞其實也能用在對寵物的可愛喊法，讓全場笑聲不斷。

林柏宏上《鑑定師》節目。（翻攝自YouTube）

除了公布第二波talk concert嘉賓外，主辦單位也同步公布票價及粉絲福利，其中門票價格將分為5880、4880、3880、2880四種票價，將分別有機會獲得藝人的簽名拍立得、藝人簽名海報、現場抽獎及《鑑定師》海報一份，10／1於KKTIX全面啟售， 新光三越會員可於10／2~10／19期間扣100點抽最高票價門票+應援週邊 。

