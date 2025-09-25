芳瑜海外按摩驚魂 按摩師壓身還「起反應」嚇壞她

芳瑜分享到日本旅遊被邀請擔任髮型模特兒。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前邀請資深媒體人狄志為、藝人芳瑜、前導遊牛腿及查克律師，分享「開心出遊敗興而歸」的驚險經歷。節目中，芳瑜爆料在海外按摩差點遇到騷擾，以及因貪小便宜染髮，導致頭皮受傷、頭髮掉落的悔恨經驗。

芳瑜回憶，當年擔任外景主持人前往中國東北拍攝，因天寒地凍難耐，收工後獨自到高檔按摩店，選了最貴套餐與獨立包廂。原以為壯碩的男性按摩師會帶來專業放鬆，卻沒想到夢中驚醒時，發現對方竟「屁股坐在她屁股上、胸肌壓在背上」，甚至雙手伸到頭前按摩，讓她瞬間覺得噁心，趕緊表示不適。更誇張的是，對方後來按摩到比基尼線，不僅動作異常，還一邊盯著她問「舒服嗎？」甚至在過程中出現生理反應。芳瑜嚇得假裝接電話，迅速逃離現場。

芳瑜表示當髮型模特兒頭皮受傷的經過。（和展影視提供）

她也談到另一段「貪便宜付出慘痛代價」的經歷。早期因日劇《美麗人生》風靡，她夢想成為髮型模特兒。某次到日本旅遊時，碰上帥氣髮型師搭訕，免費提出要幫她染髮與剪髮，讓她心動答應。她笑說：「在日本染髮要價1萬台幣、剪髮要3000台幣，當然想省！」沒想到漂髮過程長達12小時，頭皮灼熱不堪，回台後甚至掉髮嚴重，頭頂至今依舊稀疏，讓她感嘆：「真的貪小便宜免費的最貴。」

