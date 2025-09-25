楓葉姐姐無濾鏡「真面目私照曝光」 顏值不輸女偶像網友認證

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國抖音直播女團「SK月亮湖217」近期因「上車舞」爆紅，站在C位的直播主「楓葉姐姐」人氣急升，但因濾鏡效果過於強烈，一度被網友誤認為是AI生成的人物。近日好友「花果」在Threads公開她的私服照，特別加上浮水印避免盜用，並強調是本人親自授權分享，瞬間掀起新一波話題熱潮。

楓葉無美顏濾鏡照片曝光。（翻攝自Threads）

照片中，楓葉姐姐展現多變風格，既有黑色上衣搭牛仔褲的幹練氣場，也有學院風針織上衣的清新氛圍。少了直播濾鏡的修飾，她的立體五官與纖細身材依然亮眼，被網友盛讚「根本不輸女偶像」，甚至直呼比濾鏡加持下更真實耐看。

楓葉無美顏濾鏡照片曝光。（翻攝自Threads）

對於「直播必開濾鏡」的質疑聲音，熟悉楓葉的粉絲大多理解與支持，認為：「真的沒有修很大，也沒有修很多。」還有人解釋，直播效果並非個人能完全掌控，而是產業生態下的普遍現象。

產業人士也補充，這與韓國藝人必須帶妝出門、日本習慣修圖類似，都是市場氛圍養成的行業慣例。楓葉姐姐「無P私照」曝光後，不僅獲得更多認同，也讓她從「濾鏡女神」進化為「真顏值代表」。

