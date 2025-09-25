自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楓葉姐姐無濾鏡「真面目私照曝光」 顏值不輸女偶像網友認證

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國抖音直播女團「SK月亮湖217」近期因「上車舞」爆紅，站在C位的直播主「楓葉姐姐」人氣急升，但因濾鏡效果過於強烈，一度被網友誤認為是AI生成的人物。近日好友「花果」在Threads公開她的私服照，特別加上浮水印避免盜用，並強調是本人親自授權分享，瞬間掀起新一波話題熱潮。

楓葉無美顏濾鏡照片曝光。（翻攝自Threads）楓葉無美顏濾鏡照片曝光。（翻攝自Threads）

照片中，楓葉姐姐展現多變風格，既有黑色上衣搭牛仔褲的幹練氣場，也有學院風針織上衣的清新氛圍。少了直播濾鏡的修飾，她的立體五官與纖細身材依然亮眼，被網友盛讚「根本不輸女偶像」，甚至直呼比濾鏡加持下更真實耐看。

楓葉無美顏濾鏡照片曝光。（翻攝自Threads）楓葉無美顏濾鏡照片曝光。（翻攝自Threads）

對於「直播必開濾鏡」的質疑聲音，熟悉楓葉的粉絲大多理解與支持，認為：「真的沒有修很大，也沒有修很多。」還有人解釋，直播效果並非個人能完全掌控，而是產業生態下的普遍現象。

產業人士也補充，這與韓國藝人必須帶妝出門、日本習慣修圖類似，都是市場氛圍養成的行業慣例。楓葉姐姐「無P私照」曝光後，不僅獲得更多認同，也讓她從「濾鏡女神」進化為「真顏值代表」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中