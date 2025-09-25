自由電子報
娛樂 最新消息

中島健人女粉偽造文書遭逮！星達拓不原諒：未來海外演出恐受阻

日籍女子吉川因追星中島健人來台，本報在機場捕捉到她的身影。（記者王文麟攝）日籍女子吉川因追星中島健人來台，本報在機場捕捉到她的身影。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男偶像中島健人在本月14日舉行海外首場演唱會，大受好評，卻有一名28歲的日籍女粉絲吉川涉嫌偽造文書遭逮，女粉絲還上節目大言不慚，引發眾怒。對此，中島健人所屬的星達拓娛樂（STARTO，前傑尼斯）發出聲明，認為這種影響到國際間信譽的行為，絕對不能原諒。

星達拓娛樂今天發出聲明，指出這名女粉絲的行為已經觸犯台灣法律，且被台灣各大媒體報導，「此等違法行為，不僅是讓藝人以及全體粉絲感到失望，對行為者的人生有無法挽回的影響，且這種事情發生在海外，將可能導致未來在海外演出受阻，甚至影響國際間的信譽，絕非可被原諒的行為。」

日籍女子吉川遭警方查緝，蹲在一旁不知所措。（記者徐聖倫翻攝）日籍女子吉川遭警方查緝，蹲在一旁不知所措。（記者徐聖倫翻攝）

星達拓娛樂呼籲，粉絲應以正規管道購票，當天要帶能證明身分的證件，有任何偽造文件的行為都屬犯罪，一定要遵守主辦單位的規定，才能玩得安心及開心。

