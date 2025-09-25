自由電子報
娛樂 最新消息

颱風樺加沙重創花蓮 夏和熙號召逾30位藝人捐物資救災

〔記者林欣穎／台北報導〕颱風樺加沙重創花蓮，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水越堤進入光復鄉造成嚴重傷亡。夏和熙對於公益向來不遺餘力，這次聽聞花蓮災情的第一刻就相當擔憂，立刻打電話到相關單位詢問物資需求與災情現況，接著他開始一一私訊好友們，希望大家能一起加入這次花蓮救災應援，據了解，超過30位演藝圈好友們響應力挺，展現公益大團結。

夏和熙與丫頭跟同仁們進行物資打包。（翻攝自IG）夏和熙與丫頭跟同仁們進行物資打包。（翻攝自IG）

由夏和熙擔任總召，擬好物資清單、親自前往採購，他表示：「我一個人的力量有限，但我有一群超級強大的朋友，一通電話一封訊息，塞滿一台貨車的救災物資，謝謝大家一起幫忙！」

好友森田、丫頭詹子晴、VIc陳雋希也透過企業「快電商」投入救災，力挺捐贈衣物，更出動1台大型貨車作為運輸，搶時間就是要把物資直接送抵現場。

丫頭呼籲：「社會一起來，感謝夏和熙一句話就找了這麼多人一起力挺將物資送進災區，也希望能將這份影響力傳遞下去，讓更多人一起幫助花蓮的朋友們！」

夏和熙與丫頭跟同仁們進行物資打包。（翻攝自IG）夏和熙與丫頭跟同仁們進行物資打包。（翻攝自IG）

今（25）日一早夏和熙與丫頭與同仁們進行物資打包，丫頭形容：「很難想像美麗的花蓮這次被颱風無情的摧殘，看到新聞真的心是難過的。有能力的我們就應該伸出援手為花蓮貢獻一份心力。」物資包含：飲用水100箱、衣物 400件、救援工具手套、雨鞋、頭燈、照明燈、毛巾、鏟子、電池，直接用一台大型貨車送到花蓮縣光復鄉、花蓮縣政府前進指揮所，希望能趕緊把物資送到第一線。

點圖放大header
點圖放大body

