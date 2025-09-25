自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇打綠全員缺席！阿龔最氣「他」還被KID虧沒誠意

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠的阿龔昨天在寵物餐廳舉辦新專輯搶聽會，現場來賓金曲、金馬、金鐘、金音得主雲集，還有小貓、小狗以及狐獴等動物都一起聆聽，氣氛感性又奇幻。唯獨團員全部有行程忙翻缺席，讓阿龔忍不住笑說：「會再舉辦一個給蘇打綠的聽歌會。」

阿龔與李欣芸、盧律銘暢談合作專輯的製作過程。（亮晶妃音樂有限公司提供）阿龔與李欣芸、盧律銘暢談合作專輯的製作過程。（亮晶妃音樂有限公司提供）

蘇打綠忙完巡演後各有行程，阿龔透露早在上週就詢問團員的時間，無奈馨儀不在台灣要忙演唱會製作，青峰則在為了音樂節練團，小威跟家凱則是要帶小孩，分身乏術都走不開。阿龔更爆料瘦身7公斤的阿福最過分，因為要參加500盤的美食評鑑活動所以缺席，「我覺得阿福比較誇張啊，應該是我去吃才對。」

阿龔發行演奏專輯《The Moonlight Zoo 月光動物園》，直到活動前兩天才對其他親友發出邀約，他說：「本來不好意思約大家來，因為我覺得演奏專輯跟大家平常聽的音樂感覺不太一樣，怕大家覺得太嚴肅。」結果好友KID收到邀約直呼直呼太臨時，因為要忙著錄影無法到場，笑虧阿龔「沒誠意」。

阿龔在《月光動物園》試營運活動，準備月餅給到場力挺的製作人李欣芸、盧律銘。（亮晶妃音樂有限公司提供）阿龔在《月光動物園》試營運活動，準備月餅給到場力挺的製作人李欣芸、盧律銘。（亮晶妃音樂有限公司提供）

昨晚專輯製作人李欣芸、盧律銘也到場分享專輯點滴，阿龔回憶，當初帶著 demo找他們合作其實非常忐忑，擔心反應不如預期。沒想到李欣芸一聽就當場點頭接下製作，直呼：「創作好有趣！」現場更笑說：「這些作品不找我跟盧律銘，還能找誰？」

李欣芸也透露，錄音時才發現阿龔「原來這麼愛鋼琴」，更驚喜他竟能親自完成管弦樂編曲，直呼「難能可貴」。盧律銘則形容，阿龔的鋼琴演奏能讓畫面與情感自然流動，「這真的只有功力深厚的創作者才能做到。」

龔鈺祺全新演奏創作篇章《月光動物園》，以鋼琴為故事主角，收錄12首演奏曲，實體專輯同步開放預購，並於10月18日發行。隨著入秋的十一月，音樂會巡演也將啟航。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中