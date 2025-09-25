蘇打綠全員缺席！阿龔最氣「他」還被KID虧沒誠意

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠的阿龔昨天在寵物餐廳舉辦新專輯搶聽會，現場來賓金曲、金馬、金鐘、金音得主雲集，還有小貓、小狗以及狐獴等動物都一起聆聽，氣氛感性又奇幻。唯獨團員全部有行程忙翻缺席，讓阿龔忍不住笑說：「會再舉辦一個給蘇打綠的聽歌會。」

阿龔與李欣芸、盧律銘暢談合作專輯的製作過程。（亮晶妃音樂有限公司提供）

蘇打綠忙完巡演後各有行程，阿龔透露早在上週就詢問團員的時間，無奈馨儀不在台灣要忙演唱會製作，青峰則在為了音樂節練團，小威跟家凱則是要帶小孩，分身乏術都走不開。阿龔更爆料瘦身7公斤的阿福最過分，因為要參加500盤的美食評鑑活動所以缺席，「我覺得阿福比較誇張啊，應該是我去吃才對。」

阿龔發行演奏專輯《The Moonlight Zoo 月光動物園》，直到活動前兩天才對其他親友發出邀約，他說：「本來不好意思約大家來，因為我覺得演奏專輯跟大家平常聽的音樂感覺不太一樣，怕大家覺得太嚴肅。」結果好友KID收到邀約直呼直呼太臨時，因為要忙著錄影無法到場，笑虧阿龔「沒誠意」。

阿龔在《月光動物園》試營運活動，準備月餅給到場力挺的製作人李欣芸、盧律銘。（亮晶妃音樂有限公司提供）

昨晚專輯製作人李欣芸、盧律銘也到場分享專輯點滴，阿龔回憶，當初帶著 demo找他們合作其實非常忐忑，擔心反應不如預期。沒想到李欣芸一聽就當場點頭接下製作，直呼：「創作好有趣！」現場更笑說：「這些作品不找我跟盧律銘，還能找誰？」

李欣芸也透露，錄音時才發現阿龔「原來這麼愛鋼琴」，更驚喜他竟能親自完成管弦樂編曲，直呼「難能可貴」。盧律銘則形容，阿龔的鋼琴演奏能讓畫面與情感自然流動，「這真的只有功力深厚的創作者才能做到。」

龔鈺祺全新演奏創作篇章《月光動物園》，以鋼琴為故事主角，收錄12首演奏曲，實體專輯同步開放預購，並於10月18日發行。隨著入秋的十一月，音樂會巡演也將啟航。

