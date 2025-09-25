痛失摯愛火化安放家中 蘇打綠阿龔首揭傷痛心碎全說了

阿龔形容專輯是獻給寵物、關於陪伴與溫柔的核心告白。（亮晶妃音樂有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠的「阿龔」龔鈺祺推出演奏專輯《The Moonlight Zoo 月光動物園》，昨晚舉辦搶聽會，他近來歷經愛犬相繼離世，碰上了人生低潮，只要講到寵物就會淚崩，為了紀念三隻愛犬，特別將牠們的名字取作「亮晶妃音樂有限公司」，當成自己的個人工作室名稱。

談起寵物，阿龔坦言再也無法承受一次告別，「如果還要養，要等到六十歲，能一起終老才行。」如今愛犬的骨灰依舊被安放在家中面向河堤的位置，「現在狗狗的骨灰還是放在家裡，放在哪裡都覺得不太對，還是讓牠們看著河邊。」每天都能守望生前最熟悉的風景。

請繼續往下閱讀...

阿龔在寵物餐廳舉辦聽歌會。（亮晶妃音樂有限公司提供）

阿龔去年忙著蘇打綠巡演，卻碰上最後一隻狗狗妃妃離世，當天正是蘇打綠北京場演唱會的出發日，他最終強忍悲痛上台，演出結束後身體也瞬間潰堤，整整病倒兩週，甚至因此缺席金曲獎，這些離別的傷痛經歷，也沉澱成他陪伴療癒自己的音樂創作。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法