娛樂 最新消息

王心凌捐百萬助花蓮救災後典雅現身 喊話想和老朋友重逢

王心凌典雅出席音樂盛典。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）王心凌典雅出席音樂盛典。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕王心凌看到「樺加沙」颱風對花蓮帶來的災情，特別捐出100萬幫助救災，網友誇她人美心善，在獻出愛心後，她也出席音樂活動，典雅造型受到讚美。另外明年1月王心凌將重返小巨蛋開唱，期待和「老朋友」們重逢。

昨（24日）王心凌在社群寫下：「為所有在樺加沙颱風中受影響的朋友們祈福。這二天看到的畫面，真的讓人心疼。我的心和大家在一起，希望透過一點點力量，在音樂之外，陪大家一起面對。」她也低調捐出百萬希望幫忙花蓮災區災後重建。

王心凌昨晚出席「微博音樂盛典」，獲頒「年度矚目音樂人」獎項，自從「Sugar High 2.0」巡演啟動以來，她已在亞洲完成超過70場爆滿演出，每一站都會引起不同話題，多次登上熱搜。

王心凌和粉絲相約小巨蛋見。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）王心凌和粉絲相約小巨蛋見。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

另外王心凌將在明年1月23、24日登上小巨蛋舉辦「2026 vivo 王心凌 SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，她談到：「台北小巨蛋對我來說有特別的意義，每次站在這裡，就像和老朋友重逢。希望這次能帶給大家最甜蜜、最完整的音樂旅程。」演唱會採實名制入場，門票明（26日）中午12點在寬宏售票系統全面開賣。

