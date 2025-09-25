《冰冰Show》出外景？白冰冰熱情現身廟會 熱情粉絲搶拍笑喊「內衣褲濕透」

白冰冰與桃園姜太公廟榮譽主委邱創良合照。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕本月24日正逢農曆八月初三是姜太公3164週年聖壽日，桃園姜太公廟展開一連串慶祝活動，白冰冰特別將《超級冰冰Show》的精彩內容搬到現場，與信徒同歡，熱情的民眾搶著跟白冰冰合照，觀眾的熱情讓她汗流浹背，笑說被人群圍的連內衣褲都濕了，但她更深深覺得感動，盡量滿足觀眾合照要求。

台一線阿玟（右）、東諺下午忙完歌賽比賽，又趕到桃園姜太公廟主持。（長興影視提供）

晚會由台一線阿玟、東諺主持，把《超級冰冰Show》帶到戶外，兩人妙語如珠，現場笑聲不斷，其中最受歡迎的莫過於「孩子王」周氏兄弟「小星星」周柏霖和「肉圓仔」周祐均，兩個小朋友一上台就響起熱烈掌聲，可愛模樣搭配精采歌聲贏得滿堂彩。

請繼續往下閱讀...

周祐均（右起）、周柏霖、林姵逸、林子瑜表演前開心拍照。（長興影視提供）

另外壓軸的肯定是白冰冰的表演，她唱著今年推出的新歌《飲酒講酒話》，唱到「頭殼花花 啊行路飛飛 這款人生實在笑詼」時，儼然成了大型KTV現場，台上台下一起唱，就連周氏兄弟、林子瑜、林姵逸、Give me five少女隊都上台同樂，熱鬧非凡。

主持人台一線阿玟、東諺和表演嘉賓胡子萱最近在三立《天知道》中很受歡迎，2023年曾在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌，她在《天知道》中有不少打戲，也讓她拍出興趣，希望下一部能拍武打戲。阿玟、東諺是團體，但在《天知道》卻拆夥，東諺是玄天上帝身邊龜神二將中的龜，角色有趣討喜，阿玟則是反派角色，不過他演的很開心，還說「壞人比較容易被記住。」

晚會結束之後白冰冰與歌手們進行團拜，看著姜太公慈祥的聖像，冰冰姐許下心願，願姜太公助她擁有健康身體與智慧頭腦，以應付演藝圈的所有一切考驗。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法