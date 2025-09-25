自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李千娜出道18年獻出第一次 放話卯足全力

李千娜對於個唱難掩興奮。（寬宏藝術x環球音樂提供）李千娜對於個唱難掩興奮。（寬宏藝術x環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道18年的李千娜首登TICC開唱，更是她出道以來的首次的大型個唱，她興奮又期待地說：「害怕肺活量不足或是體力不支，已經開始打網球訓練體力，平時也很保護喉嚨聲帶的使用，當然也討論規劃很多精彩的內容，希望久違的大家可以享受一場很棒的演唱會！」

李千娜將舉辦入戲演唱會。（寬宏藝術x環球音樂提供）李千娜將舉辦入戲演唱會。（寬宏藝術x環球音樂提供）

演唱會取名「入戲」，起初是導演所發想，由於李千娜有演員和歌手的身份，因此用多重宇宙的概念導入這次演唱會的聽覺和視覺，把人生寫進歌裡，把心意唱進你心裡，而近期陪著李千娜南北走透透的「電子花車」，也會以不同的形式結合展開，在舞台上重現精采絕倫的「千娜舞台秀」。

李千娜出道18年首開個唱。（寬宏藝術x環球音樂提供）李千娜出道18年首開個唱。（寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜表示：「絕對會卯足全力來完成這個新的里程碑，與團隊一起努力打造，希望可以為來支持我的人留下很美好的回憶，看得開心、聽得感動。」身為華語、台語雙聲帶的演員歌手，她也直呼：「想唱的實在太多！」因為很多歌都有不同的故事和意義，卻又擔心可能會超時，如何去落實想法將會是一個大挑戰！」李千娜「入戲」演唱會12月6日在台北國際會議中心登場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中