李千娜出道18年獻出第一次 放話卯足全力

李千娜對於個唱難掩興奮。（寬宏藝術x環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道18年的李千娜首登TICC開唱，更是她出道以來的首次的大型個唱，她興奮又期待地說：「害怕肺活量不足或是體力不支，已經開始打網球訓練體力，平時也很保護喉嚨聲帶的使用，當然也討論規劃很多精彩的內容，希望久違的大家可以享受一場很棒的演唱會！」

李千娜將舉辦入戲演唱會。（寬宏藝術x環球音樂提供）

演唱會取名「入戲」，起初是導演所發想，由於李千娜有演員和歌手的身份，因此用多重宇宙的概念導入這次演唱會的聽覺和視覺，把人生寫進歌裡，把心意唱進你心裡，而近期陪著李千娜南北走透透的「電子花車」，也會以不同的形式結合展開，在舞台上重現精采絕倫的「千娜舞台秀」。

李千娜出道18年首開個唱。（寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜表示：「絕對會卯足全力來完成這個新的里程碑，與團隊一起努力打造，希望可以為來支持我的人留下很美好的回憶，看得開心、聽得感動。」身為華語、台語雙聲帶的演員歌手，她也直呼：「想唱的實在太多！」因為很多歌都有不同的故事和意義，卻又擔心可能會超時，如何去落實想法將會是一個大挑戰！」李千娜「入戲」演唱會12月6日在台北國際會議中心登場。

