娛樂 最新消息

母子同日遭起訴！孫生性侵2女挨批「陷溺性癮」 慣竊媽偷皮夾再翻船

孫生今捲性侵醜聞，母親則因犯下偷竊罪屢勸不改，母子二人今雙雙遭起訴。（圖取自臉書、資料照，本報合成）孫生今捲性侵醜聞，母親則因犯下偷竊罪屢勸不改，母子二人今雙雙遭起訴。（圖取自臉書、資料照，本報合成）

〔記者劉詠韻／台北報導〕網紅孫生（本名孫羿泩）涉嫌性侵、強制猥褻多名女子，台北地檢署今依刑法成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、無故播送他人性影像及違反個資法等罪予以起訴，檢方斥責其陷溺性癮、當庭扯謊，甚至糾纏受害者要求配合偽證或拒理檢警調查、犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。無獨有偶，曾因竊盜罪多次入獄的孫母，今亦再度被檢方依竊盜罪提起公訴。

士林地檢署起訴指出，孫母涉及竊盜，曾遭台北地方法院判處6月有期徒刑，並與其他竊盜案件合併執行，合計刑期1年8個月，直至去年11月才服滿刑期。

不過，孫母重獲自由僅3個月，今年2月3日下午又於台北市士林區德行東路一家「八鐘頭睡眠名床」門市，趁店員不注意，徒手竊走櫃檯上的藍色皮夾，內有現金8000元、健保卡與提款卡等物。檢察官認為，孫母前科累累、屢勸不改，依竊盜罪將她提起公訴。

北檢今起訴指出，孫生2022年10月間以剪髮為由，前往A女住處並在陽台上猥褻得逞。2023年3月，他又以拍攝名義，突然鋪床對B女強行猥褻；同年10月，孫則以觀看他練舞為由，將未成年C女帶返住處後，趁對方聽音樂不備之際性侵得逞。

2024年7月，孫生遭控於台北市林森北路某旅館房間與D女發生性行為後，經對方同意拍攝8部性影像後，擅將影片轉傳朋友觀看。檢方斥責，孫生陷溺性癮，漠視個人主題性及性自主權，或利用友誼信任或藉工作之便，強行玷污多名女性，戕害未成年少女的身心及人格健全發展。

檢方並認定，孫生所為已涉強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制性交罪、無故播送他人性影像等罪嫌，痛斥其陷溺性癮，更將被害者性影像視為私有財產，恣意供他人觀看，且時至今日仍未深切反省，當庭扯謊，甚至糾纏被害者要求配合偽證或拒決理會檢警以期脫身，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

