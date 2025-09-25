年度最佳迷因是他！「3個孫協志」成話題 金刻獎得獎名單曝

孫協志、姚淳耀、鍾佳播三人夢幻同框現身，宛如「複製人」。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣短影音界最受矚目的盛事「金刻獎」於今（25）日於官方網站公布完整得獎名單，得獎作品中不乏話題滿滿的影片。今年「年度最佳迷因獎」由一支腦洞大開的作品奪下，創作者巧妙利用明星臉話題，找來孫協志、姚淳耀、鍾佳播三人夢幻同框現身，宛如「複製人」。

主辦單位分享今年徵件自 8 月 1 日至展開，短短一個月間，便吸引了近八百位創作者、共一千九百七十五件作品參與角逐，創下歷屆新高。這不僅反映出台灣年輕世代的無窮能量，更宣告短影音已成為最能代表當代的文化符號。

最終評選由評審長雨群領軍，邀集各界菁英組成豪華評審團，包括 D+AF 執行長 Jerry、美極品創辦人 John、傑思‧愛德威副總經理 Kenny 呂琦瑋、跨嘶數位企劃經理 Leo Hsieh、穿透行銷創辦人比利王、特效創作者六指淵、蝦皮影音監製阿酸、不可能影音策略共同創辦人 Icy、人氣短影音創作者嘴巴閉閉，以及嶼嶼創意創辦人戴蒙老闆，公布得獎名單。

最高榮譽「年度最佳金刻獎」，由「築夢者_國銓」摘下。熱愛舞蹈的他們把整個城市當作練舞室，從街頭到車站，他們努力的精神都被路人感動，一步一腳印把這份執著帶到國際知名節目達人秀，用驚人的風車舞技，最終獲得肯定，成功嗨翻全場。

而榮獲「年度最佳短劇爆發獎」的則是人氣頻道「17瞇劇」，憑藉短劇《我與女鬼有個約定》脫穎而出。金刻獎的核心精神在今年已經開創歷史巔峰，希望這股風潮的延續，從台灣出發，走向亞洲。

