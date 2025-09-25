自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金城武帥到電暈眾人！《風林火山》再曝正式預告 預售套組今開賣

金城武在《風林火山》扮接班人，氣場超強又有型。（壹壹喜喜提供）金城武在《風林火山》扮接班人，氣場超強又有型。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕男神金城武暌違8年唯一大銀幕作品《風林火山》先前一公布上映消息就萬眾矚目，今（25）日再發布正式預告，金城武扮演大集團接班人，不僅帥氣逼人，更有型有戲、大展男神氣場，造型和眼神更是電暈眾人，簡直每個畫面都值得收藏。

該片斥資高達台幣15億打造，創下香港犯罪類型電影最高預算，正式預告更可窺見導演麥浚龍精心打造的極致美學。除了劇組搭建面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景，還有終日下雪絕美的香港景觀，還釋出更多打鬥、飛車和鎗戰戲分，讓人血脈噴張。

《風林火山》正式海報。（壹壹喜喜提供）《風林火山》正式海報。（壹壹喜喜提供）

預告透露更多劇情，除了先前就有的金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂，還有更含杜德偉、任賢齊、林俊賢等更多角色露面。片商也宣布在今（25）日下午1點開賣《風林火山》電影預售票套組，讓粉絲可以一次就擁有金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓，極具質感的劇照，數量有限，購買請上「台灣六六喜喜官方商店」。《風林火山》將於10月9日在台上映。

《風林火山》正式預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中