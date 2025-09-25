金城武帥到電暈眾人！《風林火山》再曝正式預告 預售套組今開賣

金城武在《風林火山》扮接班人，氣場超強又有型。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕男神金城武暌違8年唯一大銀幕作品《風林火山》先前一公布上映消息就萬眾矚目，今（25）日再發布正式預告，金城武扮演大集團接班人，不僅帥氣逼人，更有型有戲、大展男神氣場，造型和眼神更是電暈眾人，簡直每個畫面都值得收藏。

該片斥資高達台幣15億打造，創下香港犯罪類型電影最高預算，正式預告更可窺見導演麥浚龍精心打造的極致美學。除了劇組搭建面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景，還有終日下雪絕美的香港景觀，還釋出更多打鬥、飛車和鎗戰戲分，讓人血脈噴張。

請繼續往下閱讀...

《風林火山》正式海報。（壹壹喜喜提供）

預告透露更多劇情，除了先前就有的金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂，還有更含杜德偉、任賢齊、林俊賢等更多角色露面。片商也宣布在今（25）日下午1點開賣《風林火山》電影預售票套組，讓粉絲可以一次就擁有金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓，極具質感的劇照，數量有限，購買請上「台灣六六喜喜官方商店」。《風林火山》將於10月9日在台上映。

《風林火山》正式預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法