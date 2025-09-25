于朦朧北京墜樓社區爆「93戶賣房逃離潮」 網崩潰：大家不敢住

于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京「陽光上東」社區墜樓身亡，享年37歲。對於死因，官方僅回「排除刑事案件」，工作室轉發于媽媽聲明「愛子因飲酒不慎意外墜樓」，但大批網友不買單，還有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件更加撲朔迷離。就在輿論沸騰之際，更爆出他墜樓的社區房市出現異常波動，短時間內竟有多達93戶二手房同時掛售。

根據中國房產網站「房天下」統計，于朦朧墜樓的「陽光上東」社區在他過世後，目前有多達93戶二手房同時掛售，售價從1150萬到1650萬人民幣不等，被形容是「住戶集體急著脫手」，引發熱議。

于朦朧生前曾憑《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》等劇走紅，雖近年淡出演藝圈，但仍擁有固定粉絲群。他離奇墜樓後，網路上的陰謀論迅速蔓延，盛傳他因掌握名為「紅色U盤」的關鍵證據，遭受暴力對待並被迫簽署不利合約，更有傳言指他生前被限制行動半個月，期間遭灌酒、毆打甚至羞辱，最終不幸喪命。這些爆料真偽難辨，卻持續加深外界的不安。

于朦朧在北京「陽光上東」社區墜樓身亡，如今該社區掀起賣屋潮。（翻攝自中國房產網站）

隨著謠言甚囂塵上，「陽光上東」社區的住戶成了最直接的受影響者。多名房地產仲介近日在社群平台上大肆張貼該社區的待售物件，數量之多前所未見。有網友直言：「陽光上東滿滿的住戶都在賣房，大家都不敢住了。」認為屋主們聽聞各種內幕後，選擇以最快速度拋售房產，盡快脫身。

不過，也有不同聲音認為，這波「賣房潮」未必全因于朦朧事件。部分居民指出網路流傳的影片與社區實際地理環境並不相符，有人質疑：「于墜樓的小區18號對面並沒有這麼高的樓，下方也沒有汽車道。」認為網路謠言混淆視聽，並非所有人因恐懼才急著出手房產。

