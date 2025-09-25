自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧北京墜樓社區爆「93戶賣房逃離潮」 網崩潰：大家不敢住

于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京「陽光上東」社區墜樓身亡，享年37歲。對於死因，官方僅回「排除刑事案件」，工作室轉發于媽媽聲明「愛子因飲酒不慎意外墜樓」，但大批網友不買單，還有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件更加撲朔迷離。就在輿論沸騰之際，更爆出他墜樓的社區房市出現異常波動，短時間內竟有多達93戶二手房同時掛售。

根據中國房產網站「房天下」統計，于朦朧墜樓的「陽光上東」社區在他過世後，目前有多達93戶二手房同時掛售，售價從1150萬到1650萬人民幣不等，被形容是「住戶集體急著脫手」，引發熱議。

于朦朧生前曾憑《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》等劇走紅，雖近年淡出演藝圈，但仍擁有固定粉絲群。他離奇墜樓後，網路上的陰謀論迅速蔓延，盛傳他因掌握名為「紅色U盤」的關鍵證據，遭受暴力對待並被迫簽署不利合約，更有傳言指他生前被限制行動半個月，期間遭灌酒、毆打甚至羞辱，最終不幸喪命。這些爆料真偽難辨，卻持續加深外界的不安。

于朦朧在北京「陽光上東」社區墜樓身亡，如今該社區掀起賣屋潮。（翻攝自中國房產網站）于朦朧在北京「陽光上東」社區墜樓身亡，如今該社區掀起賣屋潮。（翻攝自中國房產網站）

隨著謠言甚囂塵上，「陽光上東」社區的住戶成了最直接的受影響者。多名房地產仲介近日在社群平台上大肆張貼該社區的待售物件，數量之多前所未見。有網友直言：「陽光上東滿滿的住戶都在賣房，大家都不敢住了。」認為屋主們聽聞各種內幕後，選擇以最快速度拋售房產，盡快脫身。

不過，也有不同聲音認為，這波「賣房潮」未必全因于朦朧事件。部分居民指出網路流傳的影片與社區實際地理環境並不相符，有人質疑：「于墜樓的小區18號對面並沒有這麼高的樓，下方也沒有汽車道。」認為網路謠言混淆視聽，並非所有人因恐懼才急著出手房產。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中