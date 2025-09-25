李奧納多自爆因這原因曾被要求改名！老爸怒喊「Over my dead body!」

李奧納多狄卡皮歐（左）和班尼西歐戴托羅合作新片《一戰再戰》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝李奧納多迪卡皮歐最近忙著宣傳主演新片《一戰再戰》，他和合作該片的奧斯卡得主班尼西歐戴托羅一同登上播客節目《New Heights》，除了暢聊新片以及與傳奇導演合作經驗，更透露年輕時曾被經紀人試圖以「名字太有種族色彩」為由改名，結果他父親氣到表示「Over my dead body!」（等我死了再說！）

李奧納多當被問到職涯中有哪些「令人震驚」的時刻時，分享了一段「有趣」的往事。他說年輕時曾從經紀人那裡得到過一個相當糟糕的建議，「我終於找到了一位經紀人，他替我拍了頭像照片，然後告訴我：『你的名字太有種族色彩了。』我說，什麼意思？他回：『太有種族色彩了，他們不會用你的。你的新名字叫蘭尼威廉斯（Lenny Williams）。』」

他說當時還反問經紀人「蘭尼威廉斯是什麼？」結果經紀人說「我們把你的中間名變成姓氏，然後你的名字就是蘭尼」結果李奧納多的爸爸看到照片除了氣到說「等我死了再說！」更直接把照片撕了！班尼西歐聽了當場指著自己，開玩笑說「班尼戴」，暗示自己早年也收到過類似的建議。

李奧納多狄卡皮歐（右起）、班尼西歐戴托羅、西恩潘日前一同出席《一戰再戰》洛杉磯首映。（華納兄弟提供）

至於接受過受用的建議，李奧納多回憶起16歲拍攝《這個男孩的生活》時與勞勃狄尼洛對戲，導演麥可卡頓瓊斯對他說過：「仔細看狄尼洛，痛苦是暫時的，電影是永恆的。」這句話深深烙印在他心中。

兩人還被問到，如果能演出對方的一個角色，他們會選哪一個？李奧納多毫不猶豫選了《怒火邊界》，更直言：「那部片超酷。」而班尼西歐則說想演《華爾街之狼》。

《一戰再戰》今（25）日正式在台上映，包括IMAX、Dolby Cinema版同步登場。該片在爛番茄影評網飆出逼近滿分的98%超好評，外媒也預估首週全球票房有望開出5000萬美金（約台幣15.21億元），一舉刷新導演保羅湯瑪斯安德森生涯紀錄。

