娛樂 最新消息

moon tang飛來台灣見「網友」 對象曝光是又高又帥金曲男星

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港新生代歌手moon tang的美聲就連陳奕迅、容祖兒、魏如萱都愛，她下月將在LEGACY台北舉辦首場在台灣的演唱會，力邀一起合作新歌的才子鶴The Crane擔任嘉賓，這次趁著來台拍攝新歌《雪屋》MV提出邀約，獲得鶴The Crane一口答應，喜出望外嗨喊：「真的很不可思議，像做夢一樣！」

moon tang來台與鶴The Crane相見歡。（小金鹿娛樂提供）moon tang來台與鶴The Crane相見歡。（小金鹿娛樂提供）

自稱是「忠實歌迷」的moon tang，早從鶴The Crane發第一張專輯就注意到他，更對他的音樂才華十分欣賞，「那時候只覺得這個台灣男生好帥、好高，歌又超好聽，完全沒想過幾年後竟然能邀請他來我的演唱會，還能一起合作。」鶴The Crane則開心透露兩人在決定一起拍攝MV的當下就約定好要去彼此演唱會站台，「很開心她能來台灣開個唱，現在就只差我還在規劃未來的香港演出！」

有趣的是，從網路社群結識的兩人其實從合作至今都沒見過面，這次趁著moon tang來台拍MV，雙方笑說像是「網友約見面」般驚喜，彼此看到本尊的那一刻，moon tang表示：「跟我想像中的一模一樣！不但高大帥氣，而且本人更像是一位『大哥哥』，全身散發出穩重可靠的感覺，在工作過程中不斷地引導我，讓人很有安全感！」

moon tang10月18日將在台北開唱。（小金鹿娛樂提供）moon tang10月18日將在台北開唱。（小金鹿娛樂提供）

鶴The Crane也讚許moon tang的音樂「一聽入魂」，不只被她獨特的嗓音吸引，更驚艷於她能在英文、粵語、華語三種語言間自由切換，每種語言唱起來都有不同味道、各自好聽，堪稱「語言系才華女聲」代表，「很喜歡她的中文新歌《一口一》裡的一句歌詞『不再三番四次把自己掏空』，覺得很新鮮很有特色，因為在華語用詞中通常會說『三番兩次』，結果一問之下才發現，這句其實是粵語慣用語，才發現原來是文化差異！不過也很佩服她在語言轉換上的自然流暢與文化底蘊，讓人更期待她在多語音樂創作上的更多可能。」

moon tang還打算說服鶴The Crane一起在演唱會上跳舞，「先前發行了一首新歌《some days》，很希望能和他在台上共舞！」她笑說：「他人高馬大，我身形相對嬌小，彼此的身高落差有反差萌，光是想像這個畫面就覺得會很有趣，希望可以帶給歌迷們一個開心的驚喜！」

