超猛跨界合作！i-dle舒華、MINNIE獻聲 助陣舒淇Netflix《回魂計》

i-dle成員MINNIE（左）、舒華攜手獻唱宣傳曲。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出的Netflix影集《回魂計》，今宣布與韓國女團i-dle成員MINNIE與舒華的驚喜跨界合作，兩位攜手獻唱為影集量身打造的宣傳曲《Burn Me Into The Light》並拍攝MV，為《回魂計》揭開復仇序章。不僅如此，i-dle成員舒華將以特別嘉賓之姿，共同出席該劇10月9日的全球發布之夜。

MINNIE表示這次在戲劇與音樂跨界合作十分難忘：「宣傳曲在旋律上有一種神秘的感覺，隨著音樂推進，更帶出希望和力量。我覺得這和《回魂計》故事本身非常契合。 為了讓唱歌時的情感傳達得更深入，我傾盡全力，將自己的心意融入每個音符和字句之中。」

舒華也分享本次與Netflix《回魂計》合作的感受：「第一次聽到宣傳曲Demo的時候，我就感覺到一種既神祕又帶有希望的氛圍。這首歌不只是悲傷，它同時有力量告訴大家，即使經歷失去，靈魂和記憶仍能留下痕跡。」

i-dle成員MINNIE（左）、舒華為影集量身打造的宣傳曲《Burn Me Into The Light》並拍攝MV。（Netflix提供）

對於《回魂計》即將上線，MINNIE分享高度的期待：「我希望觀眾能從這部作品中感受到，不論是愛還是遺憾，都能成為靈魂旅程的一部分。很榮幸能透過音樂，和SHUHUA一起參與這段特別的合作。」舒華則表示：「希望這首歌能成為觀眾進入《回魂計》世界的鑰匙，讓大家在故事中找到共鳴，也能從中獲得安慰與力量。」

i-dle成員的組成多元，與《回魂計》影集的豐富製作概念完全契合，成為影集宣傳曲演唱對象的不二人選。宣傳曲《Burn Me Into The Light》將於10月9日全球發布之夜首度公開，現場觀眾將可以搶先一窺精彩MV，並在活動後同步釋出於Netflix社群平台。

