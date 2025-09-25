自由電子報
娛樂 最新消息

吳謹言《墨雨雲間》連哭4天 心臟驚傳受不了

吳謹言在《墨雨雲間》哭戲太多，心臟不舒服。（中天娛樂台提供）吳謹言在《墨雨雲間》哭戲太多，心臟不舒服。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由復仇系女星吳謹言與新生代演技派王星越領銜主演的古裝權謀劇《墨雨雲間》，今（25）日起在中天娛樂台首播。該劇改編自人氣小說，融合愛情、權謀與復仇元素，一開播便引起廣大討論。劇中吳謹言飾演名門之女「薛芳菲」，因愛遠嫁卻遭夫家陷害、名節盡毀，甚至被丈夫活埋；她僥倖倖存後以恩人之名「姜梨」華麗歸來，誓要報復昔日仇人，過程中結識王星越飾演的肅國公「蕭蘅」，並在他的協助下展開復仇計畫。

王星越在《墨雨雲問》詮釋冷酷無情的戀愛腦肅國公「蕭王星越在《墨雨雲問》詮釋冷酷無情的戀愛腦肅國公「蕭

王星越在劇中雖以冷酷無情的肅國公示人，但對吳謹言卻十足「戀愛腦」，默默守護、甘願配合她的復仇大計，還被觀眾封為「哆啦A夢系男友」，危難時總能挺身相助。吳謹言笑說：「他們倆不是來相愛的，是一起要弄死別人，簡直就是復仇者聯盟情侶檔。」王星越過去曾在《周生如故》《寧安如夢》等劇詮釋癡情男角，這回形象大轉變。談及未來挑戰，他直言想演「不加修飾、接地氣的人物，或是超級變態、淋漓盡致的角色」，對陰暗瘋癲人物充滿興趣。

王星越和吳謹言首次合作《墨雨雲間》，毫無年齡差距。（中天娛樂台提供）王星越和吳謹言首次合作《墨雨雲間》，毫無年齡差距。（中天娛樂台提供）

《墨雨雲間》是兩人首度合作，吳謹言坦言很意外：「比我小那麼多，沒想到會合作。」雖相差11歲，卻完全沒有代溝，「他在劇組有時候還挺照顧我的，詞太多當機時我都請他幫忙翻譯一下，他成了我的『專屬翻譯官』。」王星越則笑稱吳謹言是劇組的「團欺」，大讚她私下性格爽朗，「她跟『魏瓔珞』完全不是一個人，雖然是獅子座、雷厲風行，但人真的太好了。」

吳謹言在《墨雨雲間》哭戲太多，心臟不舒服。（中天娛樂台提供）吳謹言在《墨雨雲間》哭戲太多，心臟不舒服。（中天娛樂台提供）

吳謹言在劇中大演痛快復仇戲碼，被問是否擔心被定型，她表示：「能遇到一拍即合的角色和題材、還受大家喜歡，是非常幸運的事，也能在舒適區內拓展。」不過她也透露這次哭戲不少，有場戲連拍四天，「後來心臟都不行了，一直在調整身體狀況。」她笑說自己生活中其實很平和，「演了很多復仇角色，生活中我就躺平了，沒有什麼仇恨可恨。」

劇情顛覆以往古裝套路的《墨雨雲間》，今（25）日起每週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

