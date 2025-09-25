伊正錄影濕身玩到忘齡 王仁甫憂體力不支卻驚喜滿滿

《花甲少年趣旅行》王仁甫（左1）最喜歡莎莎（左2）安排的青花瓷彩繪行程，直呼很有意義。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《花甲少年趣旅行》最新一站來到好山好水的宜蘭，三刷節目的伊正徹底放飛自我，與況明潔、王仁甫、莎莎組隊出發，過程中打水仗、彩繪青花瓷，玩到忘齡。伊正受訪笑說，印象最深刻的就是臨時改行程，前往「螃蟹冒泡」湧泉戲水，「18度清涼泉水瞬間暑意全消！」不僅借用小朋友的泳圈玩具分組對抗，更接受劍門水砲洗禮，「全身濕透卻像回到童年，那種單純快樂到現在都還在回味！」

《花甲少年趣旅行》伊正（左起）、況明潔、王仁甫與莎莎在宜蘭玩到忘齡。（台灣大哥大MyVideo提供）

首次加入《花甲》的王仁甫原以為錄影會很操，卻驚喜表示並不如想像中疲累，反而收穫滿滿。他最喜歡的行程是莎莎安排的青花瓷彩繪，完成作品後互相交換成獨一無二的紀念品，「每次看到青花瓷就想起這趟旅程和這些好朋友。」他感性直呼：「演藝圈很少有機會長時間相處，這次四、五天錄影結束後還持續聯絡、在群組互送禮物，真的很難得！」

《花甲少年趣旅行》邀請況明潔（左起）、伊正、王仁甫與莎莎四人組隊共遊。（台灣大哥大MyVideo提供）

伊正則說，三度參與《花甲》，來到熟悉卻又陌生的宜蘭，透過旅伴的安排體驗在地名勝與傳統文化，讓他收穫滿滿。觀眾也大讚這趟旅程「才是真正的旅行綜藝」，笑聲與溫情兼具。

