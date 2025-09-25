自由電子報
娛樂 最新消息

辛曉琪傳授私密絕技專寵鮮肉 他撞臉蔣萬安不排斥姐弟戀

〔記者陽昕翰／台北報導〕外型帥氣的吳翔震，近來常被說撞臉台北市長蔣萬安，昨晚首度在舞台上演唱單曲《好人》，將個人的處男秀獻給台北世界旗袍協會。難掩興奮的他表示，前輩辛曉琪曾傳授「絕招」，讓他比較不會緊張。

台北世旗名譽會長金文雯（左起）、台北世旗創會長林品君、吳翔震與台北世旗二副會長朱晴暖開心合影。（台北市世界旗袍文化藝術推展協會提供）台北世旗名譽會長金文雯（左起）、台北世旗創會長林品君、吳翔震與台北世旗二副會長朱晴暖開心合影。（台北市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

吳翔震與旗袍協會緣分不淺，去年曾擔任「世界旗袍皇后國際大賽」嘉賓，今年他推出首張單曲《好人》，清新優質的形象再度獲協會青睞，邀請他在今年的服裝、珠寶秀擔任表演嘉賓。

吳翔震感謝辛曉琪傳授唱歌技巧。（經紀人提供）吳翔震感謝辛曉琪傳授唱歌技巧。（經紀人提供）

其實早在正式發片前，吳翔震特別向好友、歌后辛曉琪請益演唱技巧。辛曉琪叮嚀他，唱歌就像在一個人耳邊說故事，不要過於刻意或做作，以他渾厚的嗓音自然流露就會動聽。

吳翔震笑說：「其實還有其他技巧，這只是其中一招。」聽取建議後，他每天抽空練歌。昨晚在台上演唱《好人》時，就像對著台下500位旗袍協會及扶輪社夫人們說故事般，獲得全場如雷掌聲。對於感情，他坦言目前單身，只要內外兼具真、善、美的特質，年齡不是問題，他也不排斥姊弟戀。

