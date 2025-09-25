女神變辣了！滾石撞樂隊25團華山論劍 第一彈翻玩陳綺貞

陳綺貞演出時造型變辣，讓粉絲驚豔。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕文青女神陳綺貞變辣了！最近她在演出中酷戴墨鏡，性感露肚臍，讓粉絲相當驚艷，而近期「滾石撞樂隊2」大計畫，首波單曲就是由理想混蛋翻唱陳綺貞的《太聰明》打頭陣，團員坦言改編時難免感到壓力。

「滾石撞樂隊2」 2023 年便已展開籌備，歷時近3年才完成，集結25組台灣代表性樂團，包括理想混蛋、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人、麋先生 、Hello Nico、百合花、我是機車少女、芒果醬 Mango Jump、甜約翰、溫蒂漫步、皇后皮箱、福夢FUMON、莉莉周她說、椅子樂團、閃閃閃閃、Sonnie、淺堤、守夜人、溫室雜草、忘憂水、庸俗救星等，分別以不同風格翻玩經典作品。

理想混蛋參與「滾石撞樂隊2」翻唱計畫。（滾石唱片提供）

首波由理想混蛋翻唱陳綺貞的《太聰明》，11月初將登上小巨蛋開唱的理想混蛋談到，從學生時期便喜愛陳綺貞作品，常在社團翻唱。這次將原本清新的吉他民謠，改編成青春搖滾版，希望帶給大家如「運動飲料」般清爽甜美的感覺，團員說：「就像回到社團發表會，用最真誠的心唱給暗戀的人聽！」

「滾石撞樂隊2」將從明（26日）起，每週上架兩首全新改編作品，翻唱曲目包括伍佰、陳綺貞、張震嶽、梁靜茹、羅大佑等人作品，希望讓年輕一代的「聽團仔」們重新認識經典，總策劃葉雲甫表示：「滾石旗下歌曲無數，如何走進年輕人的生活，是我們最在意的課題。與優秀樂團合作，就是要把老歌變成新歌，既能是回憶，也能成為未來！」他也強調這個計畫不是單純懷舊，而是希望25組樂團展現創新能量，上演「華山論劍」的音樂比武。

