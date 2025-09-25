自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女神變辣了！滾石撞樂隊25團華山論劍 第一彈翻玩陳綺貞

陳綺貞演出時造型變辣，讓粉絲驚豔。（翻攝自IG）陳綺貞演出時造型變辣，讓粉絲驚豔。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕文青女神陳綺貞變辣了！最近她在演出中酷戴墨鏡，性感露肚臍，讓粉絲相當驚艷，而近期「滾石撞樂隊2」大計畫，首波單曲就是由理想混蛋翻唱陳綺貞的《太聰明》打頭陣，團員坦言改編時難免感到壓力。

「滾石撞樂隊2」 2023 年便已展開籌備，歷時近3年才完成，集結25組台灣代表性樂團，包括理想混蛋、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人、麋先生 、Hello Nico、百合花、我是機車少女、芒果醬 Mango Jump、甜約翰、溫蒂漫步、皇后皮箱、福夢FUMON、莉莉周她說、椅子樂團、閃閃閃閃、Sonnie、淺堤、守夜人、溫室雜草、忘憂水、庸俗救星等，分別以不同風格翻玩經典作品。

理想混蛋參與「滾石撞樂隊2」翻唱計畫。（滾石唱片提供）理想混蛋參與「滾石撞樂隊2」翻唱計畫。（滾石唱片提供）

首波由理想混蛋翻唱陳綺貞的《太聰明》，11月初將登上小巨蛋開唱的理想混蛋談到，從學生時期便喜愛陳綺貞作品，常在社團翻唱。這次將原本清新的吉他民謠，改編成青春搖滾版，希望帶給大家如「運動飲料」般清爽甜美的感覺，團員說：「就像回到社團發表會，用最真誠的心唱給暗戀的人聽！」

「滾石撞樂隊2」將從明（26日）起，每週上架兩首全新改編作品，翻唱曲目包括伍佰、陳綺貞、張震嶽、梁靜茹、羅大佑等人作品，希望讓年輕一代的「聽團仔」們重新認識經典，總策劃葉雲甫表示：「滾石旗下歌曲無數，如何走進年輕人的生活，是我們最在意的課題。與優秀樂團合作，就是要把老歌變成新歌，既能是回憶，也能成為未來！」他也強調這個計畫不是單純懷舊，而是希望25組樂團展現創新能量，上演「華山論劍」的音樂比武。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中