娛樂 最新消息

從泡麵情緣到同台飆歌 沈文程、陳孟賢20年後舞台重逢

沈文程（左）上康康節目《綜藝一級棒》宣傳明年演唱會。（中視提供）沈文程（左）上康康節目《綜藝一級棒》宣傳明年演唱會。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕沈文程近日登《綜藝一級棒》一口氣唱滿8首歌曲，創下節目開播以來「單集演唱最多首歌」紀錄，堪稱前輩中的前輩，讓觀眾聽得大呼過癮。主持人陳孟賢也聊起與沈文程的20年緣分。他回憶小學時沈文程曾因颱風受困小琉球，最後蹲在便利商店門口吃泡麵，還親切和鄉親聊天，讓他印象深刻，沒想到多年後能同台合唱《小琉球情歌》，感性直呼：「像是命運的呼應！」

沈文程（左）與陳孟賢20年前結緣於小琉球。（中視提供）沈文程（左）與陳孟賢20年前結緣於小琉球。（中視提供）

沈文程一登場就接連帶來《漂泊的七逃人》、《來去台東》，現場氣氛瞬間沸騰，還驚喜預告明年將在小琉球舉辦情歌演唱會。節目裡笑料也不斷，陳孟賢爆料沈文程「很喜歡翁鈺鈞，是許志豪的情敵」。沈文程趕緊澄清，僅是長年認識卻連對方LINE都沒有，許志豪則搞笑回嗆：「你怎麼能對自己的媳婦下手！」全場笑翻。

翁鈺鈞的歌聲，沈文程相當欣賞。（中視提供）翁鈺鈞的歌聲，沈文程相當欣賞。（中視提供）

沈文程（左）與李子森合唱。（中視提供）沈文程（左）與李子森合唱。（中視提供）

這集可說是「沈文程與弟子們」的大合唱。包括陳隨意、吳俊宏合唱《心事誰人知》，唱出濃厚情感；彭正、許志豪帶來《男兒的心聲》，展現豪邁氣勢；李子森一曲《冷冷的心上人》渲染全場；多位女聲如杜忻恬、郭婷筠、翁鈺鈞等更齊聚與沈文程合唱《舊情也綿綿》，現場氣氛熱烈。

沈文程登《綜藝一級棒》演唱經典好歌。（中視提供）沈文程登《綜藝一級棒》演唱經典好歌。（中視提供）

年過70的沈文程，歌聲依舊嘹亮。他不只是歌手，更是詞曲創作者。當年金曲獎以《五月十一彼下埔》擊敗伍佰，從此「5月11日」被網友KUSO封為「國際沈文程日」，甚至笑稱這天總下小雨，堪稱神曲預言。節目最後，全場一起合唱《五月十一彼下埔》，為整集劃下最高潮。

