Red Velvet幫打氣 WENDY五股開唱難忘夜市

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Red Velvet成員WENDY將於10月3日在新北市工商展覽中心舉行《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》，作為她首度個人世界巡迴的起點，她分享，曾與團員們造訪台灣夜市的回憶至今難忘，這次能以「夢想已久的樂團形式」展開個人巡演，更讓她充滿期待。

Red Velvet成員WENDY門票熱賣中。（和協整合行銷提供）

WENDY表示，演唱會標題「W:EALIVE」結合了「WENDY」、「WE（我們）」與「ALIVE（活著）」，希望能和粉絲一起呼吸、交流，如同真正活著般分享舞台。配合迷你三輯《Cerulean Verge》，她將帶來延伸專輯概念的表演，「如果專輯是尋找自我色彩的旅程，那麼這次的演唱會就是與ReVeluv一同分享的時光。」

談到專輯中首度參與作詞作曲的《Existential Crisis》與《Hate²》，WENDY坦言創作營經驗讓她收穫滿滿，也萌生進一步學習調音的想法。「能在舞台上與樂團一起演出《Existential Crisis》是我的心願清單之一，想到能在台北與粉絲透過這首歌互相傳遞能量，已經很期待。」

Red Velvet成員WENDY門票熱賣中。（和協整合行銷提供）

首次獨挑大樑，雖讓她緊張，但成員們紛紛傳訊打氣，甚至在首爾場送上祝賀，成為她的重要支柱。她笑說，過去總想把一切做到完美，壓力很大，現在則更勇於以「做自己、開心挑戰」的心態面對舞台。她特別重視與粉絲的互動，也會透過檢視舞台表現、與團隊討論改進來不斷提升。

WENDY強調，能在台北與來自不同國家的ReVeluv面對面，共同呼吸樂團現場的能量，是這段旅程的開始。「2025年對我來說是新的出發，希望藉由巡演展現更多不同面貌，把更多我喜歡的歌帶給大家。」

Red Velvet成員WENDY座位圖。（和協整合行銷提供）

《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》將於10月3日（五）在新北市工商展覽中心舉行，票價為$6,380/$5,680/$4,680/$3,880，年代售票系統及各大便利商店熱賣中，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

