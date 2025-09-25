自由電子報
娛樂 最新消息

蕾哈娜「三寶」誕生 性別生日名字一次揭曉 633萬人按讚祝福

〔記者陳慧玲／綜合報導〕37歲的蕾哈娜生了！她和男友A$AP 迎來第三個寶寶，她也首次揭露小孩的性別、生日，還有名字，5小時內已有超過633萬網友按讚送上祝福。

蕾哈娜產後首度分享她和寶寶照片，這次開心迎來女兒。（翻攝自IG）蕾哈娜產後首度分享她和寶寶照片，這次開心迎來女兒。（翻攝自IG）

蕾哈娜產後首度分享她和寶寶的照片，這次終於迎來「小公主」，她抱著女兒一起拍照，並分享女兒生日是在今年9月13日，名字則是「 Rocki Irish Mayers」，她和A$AP 已經育有兩個兒子，分別是3歲的RZA和2歲的Riot，巧的是，在蕾哈娜正式讓小女兒曝光前，A$AP日前接受雜誌訪問已談到，非常期盼這胎是女兒，現在真的美夢成真了。

蕾哈娜懷孕期間還是經常美美的挺大肚子亮相。（翻攝自IG）蕾哈娜懷孕期間還是經常美美的挺大肚子亮相。（翻攝自IG）

此外，蕾哈娜也傳出似乎已和A$AP「秘婚」，主要是A$AP接受《ELLE》雜誌訪問，被問到是否期待成為丈夫時，他告訴《Elle》雜誌記者：「你怎麼知道我還沒當丈夫？我還沒打算確認。」這個回答引發網友討論，紛紛猜測蕾哈娜除了生女兒喜事，是否也已和A$AP完婚了？但目前秘婚傳聞尚未得到任何證實。

