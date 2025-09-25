孫生涉性侵2成年女、1少女還散布性影像 檢斥陷溺性癮建請重刑

〔記者王定傳／台北報導〕網紅「反骨男孩」前成員孫生被控於2022年至2024年間，對2名女子及1名少女犯下強制猥褻、強制性交犯行，又與1名成年女合意性交後經同意拍性影像後，竟將影片傳給朋友觀看犯行；台北地檢署今日依刑法成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、無故播送他人性影像及違反個資法等罪起訴孫生，並建請法院從重量刑。

網紅孫生涉嫌性侵4女被檢方起訴請求從重量刑。（資料照）

檢方斥責孫生陷溺性癮，漠視個人主題性及性自主權，或利用友誼信任或藉工作之便，強行玷污多名女性，且戕害未成年少女的身心及人格健全發展，事後一再諉稱對方不曾即時反映不適，慣以金錢或情緒勒索應付不從己意處境，卻未嘗細究自我中心思維之謬，以致積重難返。

檢方並認為，孫生又將被害者性影像視為私有財產，恣意供他人觀看，造成被害者惶懼不安，時至今日面對司法程序仍未深切反省，當庭扯謊，甚至糾纏被害者要求配合偽證或拒決理會檢警以期脫身，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，2022年10月5日晚間，孫生前往其中一名成年被害者A1住處剪髮，竟陽台對被害者強行猥褻；隔年3月16日晚間，他前往另一名被害者A2住處拍攝影片，隔日凌晨2、3時許突然撲上被害者的床鋪強行猥褻。

檢方查出，同年10月13日晚間，孫以觀看他練舞為由，將少女A3帶回家中後趁被害者專注聆聽音樂之際強行性侵；去年7月8日晚間，孫又涉嫌在北市林森北路某旅館房間與一名成年女A4發生性行為後，經同意拍攝8部性影像，竟把影片傳給朋友觀看。

檢方認定孫生對A1、A2所為涉強制猥褻罪；對A3涉成年人故意對少年犯強制性交罪；對A4所為涉無故播送他人性影像及個資法非法利用個人特種資料罪嫌。

