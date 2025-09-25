自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生涉性侵2成年女、1少女還散布性影像 檢斥陷溺性癮建請重刑

〔記者王定傳／台北報導〕網紅「反骨男孩」前成員孫生被控於2022年至2024年間，對2名女子及1名少女犯下強制猥褻、強制性交犯行，又與1名成年女合意性交後經同意拍性影像後，竟將影片傳給朋友觀看犯行；台北地檢署今日依刑法成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、無故播送他人性影像及違反個資法等罪起訴孫生，並建請法院從重量刑。

網紅孫生涉嫌性侵4女被檢方起訴請求從重量刑。（資料照）網紅孫生涉嫌性侵4女被檢方起訴請求從重量刑。（資料照）

檢方斥責孫生陷溺性癮，漠視個人主題性及性自主權，或利用友誼信任或藉工作之便，強行玷污多名女性，且戕害未成年少女的身心及人格健全發展，事後一再諉稱對方不曾即時反映不適，慣以金錢或情緒勒索應付不從己意處境，卻未嘗細究自我中心思維之謬，以致積重難返。
檢方並認為，孫生又將被害者性影像視為私有財產，恣意供他人觀看，造成被害者惶懼不安，時至今日面對司法程序仍未深切反省，當庭扯謊，甚至糾纏被害者要求配合偽證或拒決理會檢警以期脫身，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

檢方調查，2022年10月5日晚間，孫生前往其中一名成年被害者A1住處剪髮，竟陽台對被害者強行猥褻；隔年3月16日晚間，他前往另一名被害者A2住處拍攝影片，隔日凌晨2、3時許突然撲上被害者的床鋪強行猥褻。

檢方查出，同年10月13日晚間，孫以觀看他練舞為由，將少女A3帶回家中後趁被害者專注聆聽音樂之際強行性侵；去年7月8日晚間，孫又涉嫌在北市林森北路某旅館房間與一名成年女A4發生性行為後，經同意拍攝8部性影像，竟把影片傳給朋友觀看。

檢方認定孫生對A1、A2所為涉強制猥褻罪；對A3涉成年人故意對少年犯強制性交罪；對A4所為涉無故播送他人性影像及個資法非法利用個人特種資料罪嫌。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中