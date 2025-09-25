晴時多雲

娛樂 最新消息

《中文怪物》爆爭議！「卡比寶寶吃水餃」未標來源 鵝肉麵錯愕回應了

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」砸下500萬元製作的中文實境節目《中文怪物》近日開播，其中一道「卡比寶寶吃水餃」的聲調考題引爆話題，但卻因節目未標註來源，引發外界質疑抄襲。網友點名這個梗最早出自YouTuber「鵝肉麵」，對比節目未加註說明，立刻掀起一波版權與尊重的爭論。

「卡比寶寶吃水餃」迷因源自於YouTuber鵝肉麵。（翻攝自YouTube）「卡比寶寶吃水餃」迷因源自於YouTuber鵝肉麵。（翻攝自YouTube）

「卡比寶寶吃水餃」聲調考題並非節目原創，而是鵝肉麵在2020年影片中以戲謔方式挑戰中文語法所創，將三聲連讀誇張化製造笑點，如今《中文怪物》將這題搬上舞台，參賽者必須選出正確聲調，不僅讓外國參賽者困惑，也讓台灣觀眾笑翻。然而，隨著影片走紅也浮現出爭議，不少網友留言認為「原創應該是鵝肉麵，節目沒有註明真的不妥。」

爭論逐漸延燒後，鵝肉麵也親自發聲回應，坦言一開始看到節目使用卻沒標註出處感到錯愕，並在留言區引發激辯。不過，鵝肉麵隨後刪文重新發表聲明，承認自己先前的發言不夠謹慎，強調「10000%尊重不同觀點。」呼籲粉絲理性討論，此舉暫時平息爭議，但「卡比寶寶吃水餃」的迷因來源問題，仍持續在網路上發酵。

