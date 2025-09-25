晴時多雲

娛樂 最新消息

「卡比寶寶吃水餃」讀音爆紅 《中文怪物》考題連台灣人都不會唸掀議

「卡比寶寶吃水餃」讀音爆紅。（翻攝自YouTube）「卡比寶寶吃水餃」讀音爆紅。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」砸下500萬元製作的中文實境節目《中文怪物》，近期開播引爆熱議，其中一題「卡比寶寶吃水餃」的聲調挑戰，意外考倒不少外國參賽者，甚至讓台灣觀眾也直呼「這根本陷阱題」。隨著影片掀起討論，網友也挖出這個迷因其實源自另一位YouTuber「鵝肉麵」的經典影片，話題再度延燒。

「卡比寶寶吃水餃」並非節目原創，而是出自「CFABC 鵝肉」2020年的影片，當時鵝肉麵以戲謔方式挑戰中文語法，主張「三聲在一起都念三聲」，與正規語音規則相反，並舉例「卡比寶寶吃水餃」等各種組合，成功製造笑點。如今《中文怪物》把這題搬進比賽，參賽者必須選出正確聲調，結果一連串困惑反應，再度勾起觀眾對當年影片的記憶。

「卡比寶寶吃水餃」迷因源自於YouTuber鵝肉麵。（翻攝自YouTube）「卡比寶寶吃水餃」迷因源自於YouTuber鵝肉麵。（翻攝自YouTube）

許多網友看完節目直呼「這連台灣人都會唸錯...」、「超難！台灣人都不見得讀對音」更有人留言「謝謝鵝教會我卡比寶寶吃水餃，才讓我通過第一關」。由於「三聲語病」本就是中文母語者常遇到的難題，這道考題同時引發語言學趣味與迷因共鳴，讓「卡比寶寶吃水餃」再度成為網路爆梗焦點。

點圖放大header
點圖放大body

