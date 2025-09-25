李炳輝淡水街頭現蹤！RJ阿傑巧遇合照「健康近況曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber「阿傑」RJ廉傑克曼18日在新北淡水巧遇資深歌手李炳輝，並分享合照強調「本人在淡水很健康」，看到許多人幫忙讓他十分欣慰，也透露李炳輝固定會在下午4:30到6:00於淡水渡船頭冰淇淋店前開唱，呼籲路過的民眾能多多支持。

YouTuber「阿傑」（左）在淡水巧遇李炳輝並合照留念。（翻攝自臉書）

高齡的李炳輝近年偶爾在淡水街頭演唱，吸引不少遊客駐足聆聽，這回和RJ的合照中，他身穿橘色上衣、戴著帽子，笑容可掬看起來精神不錯，與阿傑所說「本人在淡水很健康」的情況相互呼應。RJ也特別提醒歌迷，輝哥表演的時間固定，經過的民眾不妨停下腳步欣賞。

李炳輝隨後也發文回應，「今天輝哥遇到RJ 廉傑克曼，有緣沒緣來作伙，感謝今日的你們。」並標註「#淡水渡船頭」顯示他對現場相遇十分開心，更展現樂觀心境。許多網友感動留言「輝哥狀態看起來很好」「謝謝阿傑幫忙傳遞正能量！」不少人也響應下次經過一定用實際行動支持李炳輝。

