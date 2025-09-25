晴時多雲

娛樂 最新消息

吳慷仁突開中國工作室「竟不知情」真實反應全曝光

吳慷仁進軍中國1年，近日宣布成立「個人工作室」。（組合照，本報資料照、翻攝自微博）吳慷仁進軍中國1年，近日宣布成立「個人工作室」。（組合照，本報資料照、翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁去年簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，多數時間在當地發展，近來卻突然被宣布將成立「個人工作室」。令人意外的是，吳慷仁本人當下竟毫不知情，還在看貓熊時被「突襲告知」，真實反應全被鏡頭捕捉，引起熱議。

吳慷仁進軍中國已逾1年，近期頻頻在臉書更新「人在中國」的日常動態，微博帳號「吳慷仁個人工作室」23日釋出首部短片，正式對外宣布成立新工作室。影片中，工作人員突然當面透露此事，讓正在專心看貓熊的吳慷仁瞬間愣住，連忙追問「幹嘛」、「你說什麼」。

吳慷仁的反應被網友直指對開工作室一事「完全不知情」。（組合照，翻攝自微博）吳慷仁的反應被網友直指對開工作室一事「完全不知情」。（組合照，翻攝自微博）

等到聽清楚後，吳慷仁更困惑反問「什麼時候開工作室」、「什麼意思」等疑問，顯見他完全沒料到會有這樣的安排。影片曝光後，不少網友直呼「反應太真實了」、「完全不像演的」，也有人解讀為「突襲式行銷手法」。

