娛樂 最新消息

伊能靜為了小哈利「回春」變少女 57歲再擁「初舞台」

伊能靜首次和兒子小哈利同台表演，感觸很多。（翻攝自微博）伊能靜首次和兒子小哈利同台表演，感觸很多。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕伊能靜和前夫庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利也遺傳父母的表演細胞進入演藝圈推出單曲，昨（24日）晚則是伊能靜首度和兒子同台唱跳，事前她還緊張說兒子把舞蹈編得太難，但這難忘的母子同台「第一次」，也讓她充滿感觸回想起人生第一次站上舞台表演的時光。

在微博音樂盛典完成母子同台演出後，伊能靜談到：「人生總有很多熱淚盈眶的時刻。我的初舞台在17歲，那時候我沒想過有一天自己會有寶貝，更沒想過在我57歲的時候能和自己的孩子一起在舞台上唱跳。」她和小哈利合作演出《Luvaboy》，並提到：「恩利的初舞台，也是我們母子的初舞台，這將是我永恆的記憶。」直呼：「人生真的太美好了。」

伊能靜（左）為了兒子小哈利賣力唱跳。（翻攝自微博）伊能靜（左）為了兒子小哈利賣力唱跳。（翻攝自微博）

儘管已57歲，但伊能靜為了和兒子搭檔，在裝扮上讓自己「回春」不少，穿起迷你裙，網友直說有少女感，但也有網友覺得她的臉看起來太緊繃了。

